Gelsenkirchen wird aufgehübscht – HIER soll bald alles anders sein

Ein großes Event im kommenden Jahr wirft jetzt schon seine Schatten in Gelsenkirchen voraus und sorgt dafür, dass das Stadtbild besonders an einer Stelle verschönert werden soll.

Gelsenkirchen: Hauptbahnhof soll schöner werden

Er ist für Reisende und Einheimische oft das erste, was sie von der Stadt sehen: der Hauptbahnhof in Gelsenkirchen. Und weil der erste Eindruck oft der wichtigste sein kann, will die Deutsche Bahn genau diesen Standort verschönern.

Wie „Radio Emscher Lippe“ berichtet, sollen sowohl die Bereiche, in denen sich Reisende aufhalten, als auch diese, in denen Mitarbeiter verkehren, erneuert und modernisiert werden. Das umfasst die Sanierung der Wartehäuschen an den Bahnsteigen sowie die Verschönerung der Aufgänge zu den einzelnen Gleisen.

Auch die Räume für die Service- und Infomitarbeiter der Deutschen Bahn sollen saniert werden, wie „Radio Emscher Lippe“ auf Anfrage von einem Sprecher des Unternehmens erfahren hat. Und das ist noch nicht alles!

Es werden auch Einrichtungen geschaffen, um die Orientierung am Hauptbahnhof Gelsenkirchen zu verbessern. So will die Deutsche Bahn zusätzliche Monitore aufstellen, die digital über Ankunft und Abfahrt der Züge informieren.

Gelsenkirchen: Das steckt hinter dem neuen Anstrich

Doch warum das Ganze eigentlich? Hintergrund ist die EURO 2024 im kommenden Sommer. Die Fußball-Europameisterschaft findet vom 14. Juni 2024 bis zum 14. Juli 2024 in Deutschland statt, auch in Gelsenkirchen werden Partien stattfinden. Insgesamt vier EM-Spiele werden in der Veltins-Arena auf Schalke ausgetragen, weshalb Besucher aus aller Welt nach Gelsenkirchen reisen werden. Die geplanten Maßnahmen der Deutschen Bahn werden ihnen und allen anderen die Ankunft erleichtern.

Da sich die Arbeiten am Hauptbahnhof Gelsenkirchen noch in der Planungsphase befinden, ist noch unklar, wann die monatelangen Arbeiten vor Ort starten werden. Auch zu den Kosten konnte das Unternehmen bisher keine Angabe machen.