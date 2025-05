Bürgergeld: Trans-Mann völlig verzweifelt – „Bekomme keine Arbeit“

Die Sozialreportage „Hartz und Herzlich“ begleitet Menschen in sozialen Brennpunkten mit Kameras durch ihren Alltag. Viele Protagonisten beziehen dabei staatliche Unterstützung, um ihren Alltag meistern zu können. In einer neuen Folge „Hartz und Herzlich – Tag für Tag Rostock“ zeigen die Bewohner des Blockmacherrings, mit welchen Herausforderungen sie Tag für Tag kämpfen.

Der 25-jährige Damian möchte einen Neustart wagen. Der Trans-Mann lebt derzeit noch in Hannover, sein größter Wunsch ist jedoch ein Umzug zurück in seine Heimatstadt Rostock. Der erste Schritt dafür ist bereits getan: Er hat bereits eine Wohnung sicher! Nun fehlen noch die Unterlagen und auch ein Job ist noch nicht in Sicht!

Bürgergeld: 25-Jähriger ist voller Tatendrang

Der 25-Jährige platzt beinahe vor Freude: „Auf jeden Fall freue ich mich tatsächlich, dass es endlich mit der Wohnung geklappt hat. Sie hat mir einen Tag nach meinem Geburtstag die Zusage geschickt. […] Sie hat mir dann auch das für das Jobcenter geschickt. […]“ Eines steht jedoch für ihn fest: „Ich habe auch gesagt, ich will nicht vom Vater Staat leben, möchte ich nicht! Ich bin seit zwei Jahren arbeitssuchend, bekomme keine Arbeit.“ Die 42-jährige Katharina, eine gute Freundin von Damian, unterstützt ihn und sagt: „Das kriegen wir alles hin!“ Bei der Suche steht ihm die im Einzelhandel tätige Frau ebenfalls unterstützend zur Seite.

Nach dem alles entscheidenden Termin zeigt er den Zettel in die Kamera und sagt freudestrahlend: „Ich habe die Zusage für die Wohnung. […] Ich bin glücklich! Dieses Gefühl, das in der Hand zu haben, ist unbeschreiblich.“ Obwohl Damian nicht glücklicher sein könnte und bald vor Freude platzt, könnte der Tag sogar noch besser werden!

Bürgergeld: Single-Mann hat Glückssträhne

„Warte, ich rufe jetzt bei mir auf der Arbeit an“, sagt Freundin Katharina. Damian erklärt: „Vielleicht kriege ich jetzt auch noch Arbeit.“ Im Hintergrund hört man das Telefonat: „Ich hab einen Kumpel, der braucht so schnell wie möglich einen Job.“ Katharina hat gute Nachrichten: „Wir machen die Bewerbung fertig und dann nehme ich sie mit!“

Aber warum möchte Damian überhaupt zurück in seine Heimatstadt? Der Single-Mann möchte nach seiner Scheidung einen Neustart wagen. Mit der Wohnungszusage rückt dieser Traum nun in greifbare Nähe. „Ungefähr bis zum 31. Dezember kriege ich eine Rückmeldung bezüglich Mietvertrag unterschreiben und das geht jetzt alles seinen Weg. Fazit des Tages: Ziel erfolgreich erledigt! Jetzt müssen wir noch zwei Bewerbungen schreiben!“ Na, wenn das nicht mal nach einem vollkommen erfolgreichen Tag klingt!

Die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich“ aus Rostock laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL Zwei. Nachher gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.