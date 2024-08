Bombenentschärfung in Gelsenkirchen: Mehrere Straßen gesperrt – Häuser, Schulen und Kitas werden evakuiert

In Gelsenkirchen-Hassel wurde bei Bauarbeiten an der Polsumer Straße eine 250-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Wie die Stadt Dortmund mitteilte, wurde an dem Sprengkörper ein aktiver Zünder entdeckt, weshalb die Bombe am Donnerstag (15. August) entschärft werden soll.

Um 12.30 Uhr soll die Entschärfung in Gelsenkirchen stattfinden. Aus Sicherheitsgründen muss der entsprechende Bereich bis 10 Uhr evakuiert werden – das betrifft auch Schulen, Kitas und zahlreiche Straßenzufahrten.

Bombenentschärfung in Gelsenkirchen: Große Evakuierung

Von der Evakuierung sind rund 1900 Anwohner betroffen, doch es könnten noch weitaus mehr sein. Denn für die Dauer der Entschärfung darf der Bereich weder betreten, noch befahren werden. Der Evakuierungskreis beträgt 600 Meter und reicht ausgehend von der Arndtstraße 1 bis hin zum Zweihäuserweg 2.

Zahlreiche Straßen und Zuwegungen werden gesperrt. Eine Karte der betroffenen Straßen ist auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen zu finden. Auch alle im Bereich befindlichen Schulen (Ferienprogramme) und Kindertagesstätten werden ebenfalls evakuiert und bleiben geschlossen. Anwohner werden gebeten, daran zu denken, dass von der Schule zurückkehrende Kinder den Evakuierungsbereich ebenfalls nicht betreten dürfen.

DIESE Optionen haben Betroffene

Betroffene, die keine Möglichkeit haben, sich während der Entschärfung außerhalb des Bereichs aufzuhalten, steht in den Räumen der Mährfeldschule, Röttgersweg 20, 45896 Gelsenkirchen ein Aufenthaltsraum zur Verfügung. Menschen mit einem Handicap können sich an einen Hilfedienst wenden und so in Sicherheit gebracht werden. Anmeldungen zum Transport können unter der Rufnummer 0209 19 222 abgegeben werden. Wichtig an Information für die Helfer ist, ob der Transport liegend oder sitzend durchgeführt werden muss oder lediglich eine Mobilitätseinschränkung vorliegt.

Wie lange die Bombenentschärfung andauern wird, könne zunächst nicht eingeschätzt werden. Sobald die Sperrungen und alle anderen Sicherheitsmaßnahmen aufgehoben werden, informiert die Stadt Gelsenkirchen auf ihrer Seite darüber. Für weitere Fragen stehen unter der Rufnummer 0209 169 3000 Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes zur Verfügung.