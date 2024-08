Gelsenkirchen: Passanten finden tote Frau – Polizei mit schwerem Verdacht!

Was ist in Gelsenkirchen nur einer Frau passiert? Diese Frage stellt sich derzeit die Polizei. Passanten hatten am frühen Dienstagmorgen (13. August) gegen 5.20 Uhr eine nach eigenen Angaben schwer verletzte Frau auf der Baldurstraße in Gelsenkirchen-Erle entdeckt. Die alarmierten Rettungskräfte konnten wenig später nur ihren Tod feststellen.

Bei der Frau soll es sich um eine 36-Jährige handeln. Die Polizei Gelsenkirchen und die außerdem ermittelnde Staatsanwaltschaft Essen äußerten in einer Mitteilung von Dienstagmittag einen ersten Verdacht.

+++ Gelsenkirchen: Frau will zu Schalke-Spiel – als sie auf DIESEN Fan trifft, wird der Fußball zur Nebensache +++

Gelsenkirchen: Mordkommission ermittelt

Demnach soll die junge Frau nach ersten Ermittlungserkenntnissen durch Messerstiche verletzt worden sein. Die Ermittlungen in dem mysteriösen Fall aus Gelsenkirchen dauern an. Die Polizei steht derzeit noch vor einem großen Rätsel. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Das könnte auch spannend für dich sein: Zoom Gelsenkirchen geht herzzerreißenden Schritt – keine Hoffnung mehr für Tiger Thrax

Dortmund: Tatverdächtiger meldet sich selbst zu Wort

In Dortmund konnten Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt dagegen bereits einen Durchbruch erzielen. Ende Juni hatte hier ein tatverdächtiger 19-Jähriger zwei Kinder (11, 15) angefahren. Eines davon starb wenig später an seinen schweren Verletzungen.

Diese Themen und News von unserem Portal könnten jetzt auch interessant für dich sein:

Nachdem der mutmaßliche Raser in die Türkei geflohen war, kam es am Montag (12. August) zur irren Wende. Der 19-jährige Dortmunder stellte sich nämlich der Staatsanwaltschaft. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern auch in diesem Fall weiterhin an. Mehr dazu liest du in diesem Artikel >>>.

Wir berichten an dieser Stelle weiter