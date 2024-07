Gelsenkirchen: Mann schläft in seinem BMW ein – er sollte es bitter bereuen

Dumm gelaufen, oder besser gesagt dumm geschlafen. So lässt sich die Lage eines Mannes zusammenfassen, der am Mittwoch (10. Juli) in seinem Auto in Gelsenkirchen eingeschlafen ist.

Ein Anwohner wählte den Notruf, nachdem er den Unbekannten schlafend in seinem schwarzen BMW auf der Belforter Straße in Gelsenkirchen-Rotthausen entdeckt hatte. Als die Polizei anrückte, nahm das Unheil seinen Lauf.

++ Gelsenkirchen: Rätsel gelöst – neuer Laden eröffnet! „Endlich“ ++

Gelsenkirchen: Schlafende Hunde geweckt

So verstrickte sich der Mann bei der Befragung durch die angerückten Polizisten in Widersprüche. „So stimmte unter anderem der Name des Fahrzeughalters nicht mit dem überein, den der Mann angab“, erklärte die Polizei. Die Beamten wurden misstrauisch und fanden schließlich den Namen der Fahrzeug-Halterin über das Kennzeichen heraus.

Mehr aus Gelsenkirchen: Taylor Swift auf Schalke: Das ging flott – so sehen die „Swiftkirchen“ Schilder jetzt nicht mehr aus

Die gab an, dass sie ihren Wagen in einer Auto-Werkstatt am Dördelmannshof abgegeben hatte. Und wie es der Zufall so will, hatte man hier erst kürzlich einen Einbruch gemeldet. Die Polizei sichtete das Videomaterial in der Werkstatt und konnte darauf den schlafenden BMW-Fahrer (20) eindeutig erkennen. Er war in Begleitung eines noch unbekannten Mannes, nach dem nun gesucht wird.

BMW-Fahrer festgenommen

Das Duo hatte nach Angaben des Inhabers neben zahlreichen Autoschlüsseln auch seine goldene Uhr gestohlen. Diese Uhr trug der 20-Jährige am Handgelenk. Die Schlüssel wurden im Handschuhfach gefunden.

Mehr Themen:

Weil es sich bei dem 20-Jährigen um einen Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelte, nahmen die Beamten ihn wegen Fluchtgefahr vorläufig fest. Zu allem Überfluss hatte er auch noch keinen Führerschein dabei. Sein BMW wurde im Zuge der Spurensuche sichergestellt.