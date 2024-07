Gelsenkirchen: Rätsel gelöst – neuer Laden eröffnet! „Endlich“

Lange Zeit haben die Gelsenkirchener gerätselt. Jetzt ist endlich klar, welcher Laden an der Hagenstraße 32 im Stadtteil Buer neu eröffnen wird.

Zwar sind die Umbauarbeiten noch im vollen Gange. Doch ein Aushang im Schaufenster lässt keine Zweifel mehr offen. Gegenüber des beliebten Lokals „Vietnam Royal“ eröffnet ein neuer Imbiss. Schon jetzt laufen die Diskussionen in Gelsenkirchen heiß – nicht nur wegen des unschlagbaren Eröffnungsangebots.

++ Gelsenkirchen: Neue Bar eröffnet – mit einzigartigem Konzept ++

Gelsenkirchen: Mega-Angebot zur Eröffnung

Dagmar Martin war eine der ersten, die den Aushang an der belebten Straße in Buer gesehen hat. „Das Rätsel auf der Hagenstraße wird gelüftet“, kündigt sie in einer lokalen Facebook-Gruppe an. Die Gelsenkirchenerin enthüllt, dass die Imbiss-Kette „Taste of Bärlin“ eine Filiale eröffnen wird.

Mehr aus Gelsenkirchen: Taylor Swift auf Schalke: Das ging flott – so sehen die „Swiftkirchen“ Schilder jetzt nicht mehr aus

Zur Eröffnung dürfte es eine lange Schlange geben. Denn am ersten Tag soll der Döner gerade einmal einen Cent kosten. „Die Kundenschlange wird wohl bis zum Rathaus gehen“, mutmaßt Dagmar Martin. Darin sind sich alle Gelsenkirchener einig. Doch es gibt den ein oder anderen Zweifler.

Gelsenkirchen kann sich auf einen neuen Döner-Laden freuen. Foto: Dagmar Martin

„Die sind aber mutig“

„Meine Herren, da ist aber einer mutig“, findet ein Gelsenkirchener und ergänzt: „Noch ein Döner und dann in einer C-Lage. Keine Laufkundschaft, keine Parkplätze“, fasst der Zweifler zusammen und prognostiziert: „Wenn der nicht zu 100 Prozent aufs Liefern setzt, hat der null bis keine Chance.“ Ein anderer ergänzt sarkastisch: „Endlich! Wird auch Zeit, dass es in Buer Döner gibt!“

„Für etwas Leckeres läuft man auch eine Ecke weiter“, entgegnet ein anderer Gelsenkirchener. „Der Vietnamese zwei Meter weiter läuft bombig“, stimmt der nächste zu. Konkurrenz belebe das Geschäft, finden viele. Konkurrenz belebt das Geschäft. „Die anderen beiden Dönerläden sind mittlerweile sehr festgefahren mit dem Geschmack und meiner Meinung nach auch zu viel Betrieb, was ich denen auch sehr gönne.“ Viele freuen sich daher auf den neuen Imbiss und sind gespannt auf das Angebot.

Mehr Themen:

Bis es so weit ist, kann aber noch einige Zeit vergehen. Auf Nachfrage von DER WESTEN konnte „Taste of Bärlin“ noch keinen Eröffnungstermin nennen. Das hänge vom Tempo der Bauarbeiten ab. „Sobald wir einen fixen Termin haben, werden wir den posten“, so der Sprecher der Döner-Kette.