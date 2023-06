Verwunderung bei Aldi-Kunden in Gelsenkirchen. Wer in den letzten Wochen in der Filiale des Discounter-Riesen an der Grothusstraße einkaufen wollte, musste wieder umkehren. Denn alle Kunden standen plötzlich vor verschlossener Tür.

In einer lokalen Facebook-Gruppe fragten sich die Gelsenkirchener, was dahinter steckt. Gegenüber DER WESTEN hat Aldi verraten, was der Plan mit dem Standort ist.

+++ Aldi-Kunden machen erschreckende Beobachtung in Filialen und fallen vom Glauben ab +++

Aldi in Gelsenkirchen geschlossen: Das steckt dahinter

„Den Aldi Markt an der Grothusstraße in Gelsenkirchen bauen wir im Zuge der Modernisierung des gesamten Aldi Nord Filialnetzes nach unserem aktuellen Filialkonzept neu“, teilte ein Sprecher von Aldi Nord mit. Die Filiale sei schon seit dem 16. Mai geschlossen. Die Wiedereröffnung der Filiale sei für Dezember geplant.

Die Bauarbeiten verliefen bislang nach Plan, sodass Kunden Stand jetzt damit rechnen können, Ende des Jahres wieder wie gewohnt an der Grothusstraße einkaufen zu können. Bis dahin empfiehlt der Aldi-Sprecher einen Einkauf in den Aldi-Filialen an der Kurt-Schumacher-Straße oder an der Wanner Straße. Hier seien unter anderem auch die Angestellten der Grothusstraße während der Bauphase beschäftigt, bis sie wieder in ihre gewohnte Filiale zurückkehren könnten.

Das erwartet dich nach dem Aldi-Umbau

Aldi Nord will die Filiale in Gelsenkirchen auf 1.055 Quadratmeter vergrößern und verspricht breitere Gänge und ein größeres Angebot aus frischen Waren. Praktisch außerdem für Kunden: Der Pfandautomat soll künftig direkt am Anfang der Filiale stehen, damit die Flaschen gleich zu Beginn des Einkaufs abgegeben werden können.

Mehr Themen:

„Dank modernster Technik wie einer Photovoltaikanlage auf dem Marktdach und einer Wärmerückgewinnungsanlage, die den Marktraum beheizen kann, kommt das Gebäude ohne fossile Brennstoffe aus“, so der Aldi-Sprecher.

Aldi-Nord stattet seine neuen Filialen mit PV-Anlagen aus. Foto: Aldi Nord

So sollen nicht nur die Kunden vom Neubau der Aldi-Filiale in Gelsenkirchen profitieren, sondern auch die Umwelt.