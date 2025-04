Aldi-Kunden aus NRW staunen – Discounter weitet beliebten Service aus

Aldi ist für viele Menschen aus NRW eine beliebte Anlaufstelle für einen Einkauf. In den Filialen finden Kunden nicht nur Lebensmittel und Getränke, sondern auch Haushaltsprodukte, Kosmetik und Pflege, sowie Produkte für Babys und Haustiere.

Ein Einkauf gestaltet sich allerdings ab und zu schwierig. Sei es wegen eines vollen Terminkalenders oder des hohen Alters, welches das Tragen der Einkäufe erschwert. Um diesem Problem entgegenzuwirken, weitet Aldi Süd jetzt einen beliebten Service für Kunden aus NRW aus.

Aldi Süd weitet beliebten Service in NRW aus

„MeinAldi“ ermöglicht es Kunden, den Einkauf zur Wunschzeit nach Hause zu liefern. Eine Lieferung ist bereits ab einem Bestellwert von 20 Euro möglich. Dafür findest du in der gleichnamigen App und im Webshop „alles, was du für den täglichen Bedarf brauchst“, heißt es auf der Website von Aldi Süd.

Der Haken: Dieser Service ist nur nach einer Registrierung und nur in ausgewählten Gebieten verfügbar. Doch die sollen in NRW jetzt erweitert werden.

Hier wird der Service jetzt angeboten

„MeinAldi liefert aktuell in Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Duisburg und Mönchengladbach und Umgebung“, heißt es auf der Website. Nach Angaben der „Lebensmittelzeitung“ (LZ) wird der Service von Aldi Süd in NRW allerdings ausgeweitet. Krefeld bietet das Angebot jetzt ebenfalls an.

Kunden von Aldi Süd in NRW, die in Krefeld wohnen, haben jetzt also Grund zur Freude. Sie können sich die Bestellung ganz bequem nach Hause liefern lassen. Doch Obacht: Man kann bei „MeinAldi“ zwar bis 22 Uhr für den darauffolgenden Tag bestellen. Eine Lieferung am selben Tag ist allerdings nicht möglich. Zudem kommt eine Servicegebühr von 4,50 Euro hinzu, wenn die Bestellung unter einem Wert von 50 Euro liegt.