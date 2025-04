Aldi, Lidl, Rewe & Co.: Blick in Einkaufswagen schockiert Kunden – Fund lässt würgen

Beim Einkaufen bei Aldi, Lidl, Rewe & Co. sollte man eigentlich erwarten, dass in den Regalen nur frische Lebensmittel landen. Jedoch passiert es auch immer wieder, dass Kunden in ihre Einkaufswagen blicken und fast vom Glauben abfallen. In diesem befinden sich nämlich qualitativ minderwertige oder sogar verschimmelte Produkte.

Auf „Reddit“ wendet sich ein genervter User an andere Kunden von Aldi, Lidl, Rewe & Co. Er berichtet, dass er es immer wieder bei Lidl erlebt, dass ein Großteil der Früchte bereits verschimmelt im Regal steht. Er schildert, dass er oft „jede einzelne Packung […] überprüfen muss, bis er eine findet, welche keinen offensichtlichen Schimmel enthält.“

Aldi, Lidl, Rewe & Co.: Verschimmelte Lebensmittel in den Regalen

Genervt erkundigt er sich, ob andere Kunden eine ähnliche Erfahrung gemacht haben oder ob die mangelnde Frische eine Eigenschaft von seinem „lokalen Lidl“ ist. In den Kommentaren gehen die Meinungen auseinander. Jedoch häufen sich die Berichte von Kunden, die über verschimmeltes Obst und Gemüse klagen, das seinen Weg ins Regal findet.

So berichten „Reddit“-User in den Kommentaren: „Kenne das bei meinem Lidl auch so“ oder auch „Bei dem Lidl bei mir ums Eck leider genau so. Kaufe eigentlich gerne da, aber für Obst und Gemüse gehe ich woanders hin, weil die Qualität so mies ist.“ Unsere Redaktion hat Lidl mit diesen Berichten konfrontiert, aber keine Antwort erhalten.

Jedoch gibt es auch einige Nutzer, die Lidl insbesondere wegen der Frische der Lebensmittel im Vergleich zu anderen Supermärkten wie Aldi, Rewe, Netto & Co. bevorzugen. Ein „Reddit“-Nutzer schreibt: „Also, ich kaufe gerne Obst und Gemüse im Lidl, weil es eigentlich immer sehr verlässlich frisch und gut ist.“ Auch ein anderer Kunde berichtet, dass sein lokaler Lidl deutlich „besser als viele Supermärkte“ sei.

Produkte können reklamiert werden

Ein Nutzer erklärt, dass mangelnde Frische nicht nur bei Lidl auftritt, sondern auch bei Aldi, Rewe, Netto & Co. Grund dafür ist, wie er in einem Kommentar schreibt, der „Personalmangel in den Läden und in der Logistik.“ Das hat oft zu Folge, dass Obst länger geliefert und auch seltener noch einmal von den Mitarbeitern kontrolliert wird.

Wem erst zu Hause auffällt, dass man bei Aldi, Lidl, Rewe & Co. versehentlich verschimmelte Lebensmittel gekauft hat, sollte sich sofort an den Supermarkt wenden und die Produkte reklamieren, wie die „Verbraucherzentrale“ rät. In diesem Fall muss der Händler nämlich das Produkt „durch ein einwandfreies ersetzen“ oder auch „das Geld erstatten.“