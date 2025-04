Lotto: Zocker räumen Jackpot mit krasser Methode ab – selbst Chico aus Dortmund würde nur staunen

Trotz ziemlich ungewöhnlicher Methode haben sie den Lotto-Jackpot legal gewonnen! Millionen Menschen versuchen ihr Glück bei dem beliebten Glücksspiel. Für viele jedoch ein Ding der Unmöglichkeit.

Lotto-König Chico aus NRW gehört aber zu den glücklichen Gewinnern – er wurde im September 2022 zum Multimillionär. Doch diese Geschichte lässt selbst den ziemlich selbstbewussten Chico wohl staunend zurück. Ein Team professioneller Glücksspieler hat im US-Bundesstaat Texas mit einer ziemlich einfachen und völlig legalen Strategie den Lotto-Jackpot geknackt!

Sie gewannen 95 Millionen Dollar im Lotto

Wie das „Wall Street Journal“ berichtet, ereignete sich diese Sensation im April 2023. Gleich ein ganzes Team aus professionellen Glücksspielern gewann den dritt-größten Lotto-Jackpot in der Geschichte des Bundesstaates – nämlich 95 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 84 Millionen Euro). Da bei der Durchführung aber schon ziemlich viel Geld in die Sache floss, blieben ihnen zum Schluss noch etwa 18 Millionen Euro. Doch was genau haben sie gemacht?

Grob zusammengefasst: Sie haben einfach jede erdenkliche Zahlenkombination getippt. Um sich den Gewinn zu sichern, kaufte die Gruppe also Tickets zu jeweils einem Dollar für nahezu alle 25,8 Millionen Möglichkeiten. Um das alles zu bewerkstelligen, mussten sie allerdings ziemlich viel vorbereiten. So richtete die Gemeinschaft vier eigene Lotto-Annahmestellen ein. Die offiziellen Maschinen, die die Scheine ausgeben, organisierten sie total legal über einen Online-Lottoanbieter.

Wie war das möglich?

Ein ausgeklügeltes System tat dann den Rest, um die verschiedenen Zahlenkombinationen zu erstellen. Ganze 72 Stunden dauerte es, um alle Lottoscheine zu generieren und auszudrucken. Die Tickets wurden mit einer Geschwindigkeit von über 100 Stück pro Sekunde ausgespuckt – darunter auch der Schein mit der gewinnbringenden Kombination.

Mehr zum Thema Lotto:

Zu den Gewinnern gehören aber echte Profis, die nicht zum ersten Mal einen Jackpot geknackt haben. Unter anderem Bernard Marantelli, ein ehemaliger Banker der Deutschen Bank und sein langjähriger Geschäftspartner Zeljko Ranogajec, ein bekannter australischer Glücksspieler. Doch nicht alle haben sich mit den Lotto-Tricksern gefreut. Der texanische Vizegouverneur Dan Patrick meinte, dass es sich bei der Aktion um „den größten Diebstahl an den Einwohnern von Texas in der Geschichte von Texas“ handelt. Das Team habe aber laut ihrem Anwalt „alle geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften eingehalten“.