A42 bei Gelsenkirchen: Sperrung – zwei Monate lang geht hier nichts mehr

Auweia! Jetzt ist es offiziell, dass die vielbefahrene A42 bei Gelsenkirchen gesperrt wird. Und das auch noch über einen längeren Zeitraum. Ganze zwei Monate wird gerade hier gar nichts mehr gehen.

Pendler sollten sich rechtzeitig informieren.

A42: Sperrung bei Gelsenkirchen

Laut der Autobahn Westfalen kommt es wegen Reparaturarbeiten zu Sperrungen auf der A42 bei Gelsenkirchen-Schalke. Denn an der Anschlussstelle werden Fahrbahnübergänge an der Brücke repariert. Daher kommt es zu Sperrungen der Verbindungsfahrbahnen mit folgenden Auswirkungen.

Voraussichtlich werden ab Montag (15. April) um 20 Uhr bis Mittwoch (12. Juni) sowohl die Auffahrt in Fahrtrichtung Duisburg als auch die Ausfahrt in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Für alle, die auf die Strecke angewiesen sind, gibt es ausgeschilderte Umleitungen. Sie führen über die benachbarten Anschlussstellen Gelsenkirchen-Heßler in Fahrtrichtung Duisburg und Gelsenkirchen-Zentrum in Fahrtrichtung Dortmund.

Übergang zwischen Brücke und Fahrbahn wird saniert

Dem Verkehr steht in der Zeit auf der Fahrbahn der A42 in Höhe Gelsenkirchen-Schalke in beiden Fahrtrichtungen jeweils abends ab 20 Uhr bis morgens um 5 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Tagsüber kann man aber die üblichen zwei Fahrstreifen befahren.

Bei den Fahrbahnübergängen handelt es sich um die Verbindungen zwischen der Brücke und der sonstigen Autobahnstrecke. Brücken unterliegen Temperaturschwankungen und Verkehrsbelastungen und sind immer wieder kleineren Verschiebungen ausgesetzt.

Deswegen sind Fahrbahnübergänge flexibel gestaltet und gleichen diese Verschiebungen aus. Aus diesem Grund sind sie einem stärkeren Verschleiß ausgesetzt und müssen regelmäßig saniert werden. So wie die Fahrübergänge bei der A42 bei Gelsenkirchen-Schalke.