Gelsenkirchen: Haus in Flammen! Bewohner springen aus Fenster – vier Verletzte

Dramatischer Einsatz in Gelsenkirchen! Die Feuerwehr ist am Dienstagabend (9. April) gegen 19.35 Uhr zu einem Großbrand in den Süden der Stadt ausgerückt. In Ückendorf brannte ein Mehrfamilienhaus. Mehrere Hausbewohner sahen sich wegen der Flammen gezwungen, aus dem Fenster zu springen!

Die Feuerwehr stellte Sprungkissen auf, um einen sanften Aufprall zu gewährleisten. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Gelsenkirchen mitteilt, sind mehrere Löschzüge, Rettungswagen und Notärzte im Einsatz. Das Haus stand beim Eintreffen der Brandbekämpfer „in Vollbrand“.

Gelsenkirchen: Haus in Flammen!

Das Feuer brach an der Leithestraße aus. Es gibt mehrere Verletzte, drei Personen retteten sich vor den Flammen und giftigen Rauchgasen durch einen Sprung aus dem ersten Stock in ein Sprungkissen. Vier Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht, eine Person wurde verletzt.

In Gelsenkirchen stand ein Wohnhaus in Flammen. Bewohner retteten sich mit Sprüngen aus dem Fenster. Foto: Justin Brosch

Bei den Personen handelt es sich um einen 46-jährigen und einen 47-jährigen Anwohner sowie eine 18-Jährige und eine 20-Jährige Frau. Die 20 jährige Frau verletzte sich bei dem Sprung aus dem Fenster in das Sprungtuch der Feuerwehr. Alle vier kamen wegen des wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

Auch die Freiwillige Feuerwehr ist an die Stadtgrenze nach Wattenscheid ausgerückt, um die hauptberuflichen Retter aus Gelsenkirchen zu unterstützen. Außerdem wurde die Warn-App „Nina“ wegen des Brandrauchs aktiviert.

Aufgrund des Brandes wurde das Gebäude so stark beschädigt, dass ein Statiker zunächst die Stabilität des Wohnhauses überprüfen musste, bevor Brandermittler dieses begehen können.

Es wurde im Umkreis des Brandes empfohlen, Türen und Fenster wegen der Geruchsbelästigung geschlossen zu halten. Zudem solle der Bereich gemieden werden.