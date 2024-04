Schalke – Düsseldorf: Warnung vor dem Spiel – es droht Chaos!

Samstagabend, 2. Liga, NRW-Duell: Der FC Schalke 04 empfängt am 31. Spieltag den Aufstiegsaspiranten Fortuna Düsseldorf in der Veltins-Arena. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Mehr als 60.000 Zuschauer werden zur Partie Schalke – Düsseldorf erwartet. Als wären Stau und volle Straßen in Gelsenkirchen nicht schon nervig genug, droht auch noch ein Chaos. Grund dafür ist eine gesperrte Autobahn.

Schalke – Düsseldorf: Warnung vor dem Spiel

Während der FC Schalke 04 drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt braucht, hofft Fortuna Düsseldorf auf den direkten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Im NRW-Duell wird sich wohl keiner mit einem Unentschieden zufriedengeben. Zumal die Konkurrenten beider Klubs dreifach gepunktet haben. Dementsprechend heiß dürfte es zwischen den beiden Traditionsvereinen hergehen.

Auch interessant: Schalke – Düsseldorf: Keine Gnade! ER will die Fans reizen – „Stimmung kann schnell kippen“

Eine große Rolle werden auch die Fans auf beiden Seiten spielen. Doch ob viele von ihnen überhaupt rechtzeitig zur Partie ankommen werden? Denn eine wichtige Verkehrsverbindung ist gesperrt: die A40.

Von den Königsblauen gibt es eine Verkehrswarnung an alle Fans, die mit dem Auto anreisen werden. „Die A40 ist an diesem Wochenende zwischen den Anschlussstellen Essen-Huttrop und Essen-Frillendorf in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Gute Fahrt und bis später!“, schreibt der Klub.

Verkehrschaos droht!

Der Grund für die Sperrung ist der Abriss einer Brücke. Das gesamte Wochenende über bleibt der Abschnitt auf der Autobahn gesperrt (DER WESTEN berichtete). Der Verkehr muss umgeleitet werden – doch haben die Bauarbeiten nicht nur Folgen für Autofahrer – auch für die, die zur Partie Schalke – Düsseldorf nach Gelsenkirchen wollen.

Mehr Nachrichten für dich:

Und eine weitere wichtige Info auch für die Gästefans: Auch die A52 muss von Düsseldorf in Richtung Dortmund gesperrt werden. Hier gilt die Sperrung ab der Anschlussstelle Essen-Bergerhausen. Die A52 trifft im Autobahndreieck Essen-Ost auf den abgesperrten Abschnitt der A40. Umleitungen werden ausgeschildert. Der Fernverkehr läuft währenddessen über die A3, die A2 und die A45 weiter.

Die Umleitungen für die Autofahrer sind ausgeschildert. Es ist gut möglich, dass es auf den Straßen in den Städten in Gelsenkirchen und Umgebung am Samstag deutlich voller wird als üblich.