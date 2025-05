Ebay Namen ändern: So geht es im Browser und in der App

Um einen Account bei Ebay zu haben, brauchst du einen Nutzernamen. Erstellst du dir deinen Account, kannst du direkt einen passenden Namen wählen oder später ändern. Dabei solltest du allerdings mit Bedacht wählen, welchen Nutzernamen du bei Ebay angibst, denn er wird auf der Plattform zu deinem Aushängeschild. Auch gegen die Ebay Richtlinien sollte dein Name nicht verstoßen.

Vor allem für Verkäufer ist es bei Ebay wichtig, einen passenden Nutzernamen zu haben – klingt dein Name vertrauenswürdig, können Käufer eher dazu tendieren, auf deine Inserate ein Angebot abzugeben. Aber was, wenn du deinen Namen bei Ebay mal ändern willst?

Namen ändern bei Ebay: Das musst du wissen

Was du unbedingt wissen solltest, wenn du bei Ebay deinen Nutzernamen einstellst: Es ist nur begrenzt möglich, den Namen zu einem späteren Zeitpunkt zu ändern – also solltest du ihn mit Bedacht wählen. Den Nutzernamen kannst du bei Ebay innerhalb von 30 Tagen nur einmal ändern. Ob du deinen Namen bei Ebay ändern willst, solltest du dir jedoch ebenfalls genau überlegen. Denn falls du Ebay aktiv als privater oder gewerblicher Verkäufer nutzt, finden dich andere Nutzer hauptsächlich über deinen Nutzernamen. Nimmst du eine Namensänderung vor, können dich deine Käufer vielleicht nicht mehr so gut finden, womit deine Chancen sinken, Artikel zu verkaufen.

Bei einer Namensänderung wird dein neuer Ebay-Nutzername gegen deinen alten Namen ausgetauscht. Änderst du deinen Namen bei Ebay, gehen deine Daten also nicht verloren, sondern übertragen sich auf deinen neuen Nutzernamen. Schreibst du mit deinem neuen Namen eine Mail an Verkäufer oder Käufer, wird dort dein neuer Name angezeigt. Die Mitgliedsdaten, Bankkontodaten und Bewertungen deines Profils bleiben aber dieselben. Zusätzlich wird dein alter Nutzername nach der Namensänderung 30 Tage lang für andere Nutzer gesperrt – das stellt sicher, das alte Käufer einen anderen Verkäufer nicht versehentlich für deinen Account halten. Nach 30 Tagen können andere Ebay-Nutzer deinen alten Namen verwenden.

Ebay Namen ändern: So funktioniert es im Browser

Im Browser kannst du deinen Ebay Namen mit wenigen Klicks ändern. Dazu gehst du auf Mein Ebay in deine Kontoeinstellungen und klickst neben dem Feld „Nutzername“ auf „bearbeiten„. In einem Feld kannst du jetzt deinen gewünschten neuen Namen eingeben, danach führt Ebay eine Verfügbarkeitsprüfung durch. Ist dein Wunschname bereits vergeben, werden dir von Ebay alternativ passende Vorschläge gemacht, die du natürlich aber nicht annehmen musst. Ist dein Wunschname verfügbar, kannst du ihn direkt speichern und die Namensänderung ist abgeschlossen.

Bei Ebay Namen ändern: So geht’s in der App

In der Ebay-App funktioniert die Namensänderung ganz ähnlich. In der Startseite der App tippst du zunächst auf das Menü-Symbol, danach taucht ganz oben im Menü dein Nutzername auf. Tippst du auf deinen Nutzernamen, wirst du von der App weitergeleitet – in der neuen Übersicht kannst du auf „Profil bearbeiten“ tippen. In deinen Kontoeinstellungen kannst du deinen Benutzernamen dann ändern. Sobald die Verfügbarkeitsprüfung von Ebay durchlaufen ist, tippst du auf „speichern“ und dein Ebay-Name ist geändert.

Wie du bei Ebay deinen Namen ändern kannst und welche Konsequenzen das mit sich bringt, dürfte jetzt klar geworden sein.