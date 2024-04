Schalke – Düsseldorf: Keine Gnade! ER will die Fans reizen – „Stimmung kann schnell kippen“

In diesem Spiel hat S04 noch eine Rechnung zu begleichen! Im Hinspiel war zwischen Schalke und Düsseldorf einiges los. Die Knappen verloren 0:3, die Fans stellten den Support ein und Thomas Ouwejan legte sich mit der Bank an – und wurde letztlich für einige Wochen suspendiert.

Am Samstag (27. April, 20.30 Uhr) treffen Schalke und Düsseldorf nun erneut aufeinander. Die Veltins-Arena ist dabei für die Königsblauen eigentlich immer ein Faktor, der die Mannschaft pusht. Aber ausgerechnet ein Ex-Star will die Energie der Fans nun gegen S04 benutzen.

Schalke – Düsseldorf: Abstieg gegen Aufstieg

Auch ohne die Geschichten aus dem Hinspiel wäre das Zweitliga-Topspiel des 31. Spieltags ein brisantes. Für die einen geht es darum, die Aufstiegshoffnungen am Leben zu erhalten. Schließlich rangiert Fortuna Düsseldorf derzeit auf dem Relegationsplatz, hätte sogar noch Chancen auf den direkten Aufstieg ins Oberhaus.

Auf der anderen Seite die Knappen, die mit einem Sieg wohl endgültig alle Abstiegsgeister vertreiben könnten. Aktuell liegt man fünf Punkte vor den Abstiegsrängen. Es fehlt nicht mehr viel. Doch bei Schalke – Düsseldorf will ausgerechnet ein Ex-Knappe seinen ehemaligen Klub noch zappeln lassen.

Sobottka kennt das Stadion

Für Marcel Sobottka ist die Partie eine besondere, daraus macht er auch selbst keinen Hehl. Der 30-Jährige ist in Gelsenkirchen geboren, spielte mit Unterbrechungen über zehn Jahre in der königsblauen Jugend. Der Durchbruch gelang aber erst in Düsseldorf. Auch weil sein gesamtes Umfeld noch immer für S04 schwärmt, kennt er die Veltins-Arena natürlich bestens – und weiß deshalb auch, wie man sie gegen Schalke benutzen kann.

Auswärts auf Schalke sei es wegen der Kraft von außen immer schwierig, sagt er vor dem Spiel laut der „Rheinischen Post“. Aber: „Die Stimmung im Stadion kann auch ganz schnell kippen“, weiß Sobottka. Dafür müsse man Schalke von Anfang an den Schneid abkaufen. Dann „kann das in die andere Richtung gehen“.

Schalke – Düsseldorf: Favoriten-Patzer

Dass der FC Schalke 04 aber eigentlich ziemlich heimstark ist, mussten zuletzt einige Favoriten spüren. St. Pauli, Paderborn oder auch Karlsruhe konnten nicht gewinnen. Seit Januar hat die Mannschaft von Karel Geraerts zu Hause nicht mehr verloren.