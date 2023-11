Weihnachtsmarkt Essen-Steele: Schmerzgrenze bei Glühwein-Preisen erreicht – HIER bekommst du den günstigsten

Der Sommer ist vorbei und langsam aber sicher gehen die Temperaturen immer weiter runter. Wie gut, dass in Essen-Steele der erste Weihnachtsmarkt in NRW geöffnet hat. Und bei einem Besuch darf natürlich eines nicht fehlen: Glühwein.

Die wirtschaftliche Lage zwang viele Händler in den letzten Jahren bereits, ihre Preise anzuheben. Wir haben am Donnerstag (2. November) zur Eröffnung beim Weihnachtsmarkt in Essen-Steele vorbeigeschaut und die Preise unter die Lupe genommen. Ein Anbieter stach heraus.

Weihnachtsmarkt Essen-Steele: Schmerzgrenze erreicht

„Es war sehr schmerzhaft, aber der Glühwein-Preis ist gleichgeblieben. Auf dem Weihnachtsmarkt in Essen-Steele kostet der Glühwein 3,50 Euro. Das ist wirklich die Schmerzgrenze, aber wir hoffen einfach, mehr zu verkaufen“, verkündet Ralph Leurs vom Initiativkreis City Steele gegenüber DER WESTEN. Für das Glühweineck direkt an der Bühne sowie die Glühweinhütte Almstube sind diese Preisangaben auch richtig, doch ein Anbieter spielt da nicht mit.

Günter Spiekermann braut seinen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt Essen-Steele noch selbst. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Günter Spiekermann hat seinen Glühwein-Stand seit der 1. Stunde hier. Früher noch direkt neben der großen Bühne, heute steht seine Hütte direkt am Kaiser-Otto-Platz neben dem 15 Meter hohen Weihnachtsbaum. Hier kostet der Glühwein 50 Cent weniger als im Vergleich zur Konkurrenz. „Solange noch etwas über bleibt, möchte ich die Preise nicht anheben“, erklärt der 72-jährige Inhaber.

Traditions-Glühwein sticht raus

Zusammen mit seiner Frau Kerstin steht er jeden Tag hier und wartet auf Kundschaft. Doch laut dem Verkäufer unterscheidet sich sein Produkt nicht nur preislich von vielen anderen, sondern auch in der Qualität. „Ich mache meinen Glühwein jeden Tag frisch aus Genever, Rotwein und Gewürzen. Bei mir gibt es nichts aus dem Tetra Pak“ betont Spiekermann. Richtiger Altsteeler Glühwein eben.

Noch mehr News:

Auf die traditionellen Glühwein-Gläser müssen die Kunden jedoch verzichten, hier werden die Getränke in Einwegbechern serviert. Wer lieber weißen anstatt roten Glühweines trinkt, wird an diesem Stand ebenfalls nicht fündig. Doch das wolle die Kundschaft auch gar nicht, so die Erfahrung des Ehepaares.