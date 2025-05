Aldi: Preis-Eklat bei Sommer-Produkt! „Um Kunden anzulocken“

Discounter wie Aldi, Lidl und Co. locken Kunden immer wieder mit Preis-Nachlässen, besonderen Angeboten oder anderen Marketing-Strategien an. Schließlich sollen so viele Einkäufer wie möglich den Laden betreten und auch ihr Geld dort lassen.

Aufmerksamen Aldi-Kunden wird jetzt jedoch eins aufgefallen sein: Ein Produkt kostet in dem Discounter fast nur halb so viel wie bei anderen lokalen Anbietern. Steckt dahinter eine ausgeklügelte Marketing-Strategie? Das sagen betroffene Verkäufer dazu.

Aldi: Preis-Eklat bei Sommer-Produkt

Sie ist DAS Sommer-Produkt schlechthin: Die Erdbeere. Die süße Frucht kann roh, in Kuchen oder eingekocht als Marmelade verspeist werden und weckt ein wahres Sommer-Gefühl. Ein Problem gibt es allerdings – und zwar den Preis. Eine 500-Gramm-Schale Erdbeeren kostet bei lokalen Obstbauern oft rund 5 Euro. In einer Aldi-Filiale im Kreis Ludwigsburg bekommen Kunden das Obst für gerade mal die Hälfte des Preises.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Der preisliche Unterschied zwischen Discounter- und Direktvermarkter-Produkten ist erst einmal nicht ungewöhnlich. Eine derart hohe Spanne wirft bei Kunden allerdings Fragen auf. Was hat es mit den niedrigen Aldi-Preisen auf sich? Die „Stuttgarter Zeitung“ hat mit einigen lokalen Anbietern sowie ihren Kunden gesprochen.

Das könnte dahinter stecken

Aldi selbst gibt aus Wettbewerbsgründen keine Äußerungen zu Einzelpreisen der Produkte ab. Das Unternehmen pflege langfristige Partnerschaften mit Lieferanten und regionalen Erzeugern, so die Pressestelle. Die angebotene Erdbeere Aldina wachse ausschließlich auf deutschen Feldern unter Folie und es gebe ein Geschmacksversprechen mit Geld-zurück-Garantie.

+++Rewe, Aldi und Co.: Kunden wollen Produkte nicht mehr kaufen – sie greifen zu diesem Trick+++

Lokale Anbieter vermuten, was hinter den niedrigen Preisen steckt. „Supermärkte wie Aldi geben manche Produkte zum Einkaufspreis weiter, um Kunden anzulocken“, so Obstbauer Jens Eisenmann. Grund für die Preissteigerung sei unter anderem der Mindestlohn von aktuell 12,82 Euro. Und auch der Folientunnel trage erhebliche Kosten. Einen günstigeren Preis, wie den im Discounter, „schaffe ich nicht mit meiner Kostenstruktur“.

Das sagen Kunden dazu

Bei der Frage, ob die höheren Erdbeer-Preise bei lokalen Anbietern sich lohnen, gehen die Meinungen auseinander. Andrea Jäger, Vorsitzende des Landfrauenvereins in Erdmannhausen, entscheidet nach Qualität und Geschmack. Diese seien bei heimischen Anbietern einfach besser, als bei Aldi und Co. Den höheren Einkaufspreis nehme sie dafür in Kauf und esse die roten Früchte einfach nicht so oft. Anders sieht es bei einem Aldi-Kunden aus. „Wir schmecken keinen großen Unterschied“, gibt der Kunde an. Er kaufe gerne die Discounter-Erdbeeren, aber vergewissere sich, dass diese aus Deutschland kommen.

Mehr News:

Viele lokale Anbieter stehen daher unter hartem Konkurrenzdruck zu den Discountern. Angebote, wie ein günstigerer Preis durch das Selbstpflücken, soll Kunden zusätzlich zu der Qualität einen Anreiz schaffen, die Erdbeeren bei ihnen zu kaufen.