Weihnachtsmarkt Essen-Steele: Kurz vor Ende besteht kein Zweifel mehr – selbst Veranstalter baff

Der Weihnachtsmarkt Essen-Steele ist einer der ersten und einer der letzten Weihnachtsmärkte in NRW. Seit dem 2. November bis einschließlich den 5. Januar können Besucher hier genüsslich Glühwein schlürfen, Mandeln naschen und Kinder-Karussell fahren.

Doch so ein langer Zeitraum bedeutet auch viel Arbeit für die Veranstalter und Händler. Hat sich der Aufwand gelohnt und zu welchem Fazit kommt der Initiativkreis City-Steele? Wir haben mit Leon Finger, dem Veranstalter des Weihnachtsmarkt Essen-Steele gesprochen.

Weihnachtsmarkt Essen-Steele „bester, den wir je hatten“

Zwei Tage vor dem offiziellen Ende des Weihnachtsmarkt in Essen-Steele kann Veranstalter Leon Finger stolz gegenüber DER WESTEN verkünden: „Das war der beste Weihnachtsmarkt, den wir je hatten!“ Ein erfreulicher Erfolg, wenn man bedenkt, dass der Weihnachtsmarkt bereits zum 48. Mal stattfindet. Zu diesem Fazit komme der Mitbegründer aufgrund dem hohen Besucherandrang und der Rückmeldung vieler Händler.

Besonders großer Beliebtheit habe sich das Eisenbahndorf mit der Dampfmaschinenausstellung und den historischen Lokomobilen auf dem Grendplatz sowie die musikalischen Veranstaltungen auf der Bühne am Kaiser-Otto-Platz erfreut. Aber auch der drehende Weihnachtsbaum ist ein Besucher-Magnet.

Dabei waren die Befürchtungen groß, dass nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt die Besucher ausbleiben könnten. Doch nach zwei bis drei Tagen sei der Weihnachtsmarkt wieder wie gewohnt besucht worden. Vielleicht auch, weil die Veranstalter sofort reagierten. „Wir haben tatsächlich nochmal die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Bei möglichen Schlupflöchern wurden stärkere Pöller genommen und zusätzliche Laster vorgefahren.“

Veranstalter mit großer Ankündigung

Insbesondere das kulinarische Angebot sei gut angekommen, sodass sich die Verkäufer über gute Einnahmen freuen konnten. Zudem gab es eine freudige Rückmeldung bei einem Treffen mit einem Großteil der Händler am Donnerstag (2. Januar). „90 Prozent der Teilnehmer waren vor Ort und bis auf einen Händler haben alle bestätigt, dass sie im nächsten Jahr wiederkommen werden.“

Und während der 48. Weihnachtsmarkt in Essen-Steele noch an den letzten beiden Tagen von 11 bis 22 Uhr geöffnet hat, laufen die Vorbereitungen für die nächste Ausgabe bereits auf Hochtouren. Und da könnte die Besucher Großes erwarten. „Es wird etwas Neues geben, das es so im Ruhrgebiet noch nicht gibt. Kann aber auch sein, dass ich mir das für den 50. Weihnachtsmarkt aufhebe“, so die große Ankündigung. Mehr wollte Leon Finger noch nicht verraten. Na, da sind wird doch mal gespannt.