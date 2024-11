Weihnachtsmarkt Essen: Wirbel um Messer-Stände – ist das überhaupt erlaubt?

Die Weihnachtsmärkte in NRW stehen nach dem Messer-Anschlag von Solingen im Sommer dieses Jahres unter besonderer Beobachtung. Als Konsequenz auf die steigende Anzahl von Messer-Angriffe im öffentlichen Raum ist das Waffengesetz zum 31. Oktober angepasst worden.

Seitdem dürfen auf öffentlichen Veranstaltungen keine Messer mehr mitgeführt werden. Dazu zählen auch die Weihnachtsmärkte in NRW. Dennoch werden auf dem Weihnachtsmarkt Essen Messer verkauft. Im Netz herrscht Verwirrung über die beiden Stände. Der Veranstalter spricht dazu auf Nachfrage von DER WESTEN Klartext.

Weihnachtsmarkt Essen: Messer-Verkauf trotz Waffen-Verbot

Der Anblick zentimeterlanger Klingen bei den Ständen „Messer scharf“ und „Stahlwaren aus Solingen“ auf dem Weihnachtsmarkt Essen sorgt dieser Tage für verwunderte Blicke. Viele Besucher fragen sich, ob der Verkauf von Messern nach der Verschärfung des Waffengesetzes in Bezug auf Messer im öffentlichen Raum überhaupt erlaubt ist.

Tatsächlich heißt es unter Paragraf 42:

„Wer an öffentlichen Vergnügungen, Volksfesten, Sportveranstaltungen, Messen, Ausstellungen, Märkten oder ähnlichen öffentlichen Veranstaltungen teilnimmt, darf keine Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 führen.“ Waffengesetz (WaffG)

Doch es gibt auch Ausnahmen. So ist „das gewerbliche Ausstellen von Messern auf Messen, Märkten und Ausstellungen“ weiterhin erlaubt. Auch wenn die Polizei bei möglichen anlasslosen Kontrollen ein Messer entdeckt, droht mit dem Verweis auf den gerade erfolgten Kauf keine Strafe, stellt ein Sprecher der Polizei Essen auf Nachfrage von DER WESTEN klar. Denn das Befördern eines Messers von A nach B dann erlaubt, wenn es „nicht zugriffsbereit“ ist.

Veranstalter spricht Klartext

„Essen Marketing“ sah vor dem Weihnachtsmarkt Essen keinen Grund, den beiden Standbetreibern eine Absage zu erteilen. Schließlich sei der Essener Weihnachtsmarkt mitten in der Innenstadt. „Rundherum sind Geschäfte, wo sich jeder ein Messer kaufen kann“, erklärte eine Sprecherin des Veranstalters im Gespräch mit DER WESTEN.

Der Erwerb von Messern könne so oder so nicht verhindert werden, ob nun unmittelbar im Bereich des Weihnachtsmarkts oder etwa bereits Tage zuvor an irgendeinem anderen Ort. Um das Sicherheitsgefühl der Besucher auf Weihnachtsmärkten in NRW zu erhöhen, hat die Polizei in diesem Jahr jedenfalls neue Maßnahmen verkündet.