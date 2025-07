Verkehrschaos bei Deichkind-Konzert in Duisburg droht – das sollten Besucher wissen

Seit dem 16. Juli findet in NRW – in unter anderem Städten wie Duisburg, Essen und Bochum – die Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games statt. Neben den sportlichen Wettkämpfen gibt es aber auch Konzert-Highlights. Am Sonntag (27. Juli) findet dann das große Abschlusskonzert statt.

Für diesen krönenden Abschluss werden die World University Games die Kult-Hip-Hop- und Electropunk-Band Deichkind auf die Bühne bringen. Vor beeindruckender Industriekulisse werden die Hamburger Duisburg zum Beben bringen. Der Veranstalter teilt aus diesem Grund nun ein paar Hinweise für das Mega-Event!

Darauf müssen Besucher achten

Wie der Landschaftspark Duisburg-Nord auf seiner Webseite schreibt, gibt es für Besucher ein paar wichtige Informationen zur Anreise zu beachten. So wird die Emscherstraße am 27. Juli 2025 zwischen dem Abschnitt Lösorter Straße und Wittfelder Straße vollständig gesperrt sein. Umleitungen werden aber entsprechend eingerichtet.

Ganz wichtig: Der gewohnte Besucherparkplatz, Emscherstraße 71 am Landschaftspark Duisburg-Nord, steht am gesamten Veranstaltungstag (27.07.) nicht zur Verfügung. Dafür können Konzertbesucher, die mit dem Auto anreisen, den Parkplatz von IKEA Duisburg auf der Beecker Str. 80 oder einen Parkplatz auf der Hamborner Str. 40 nutzen.

Duisburg ist gewappnet

Gerade bei solchen Groß-Events bietet es sich immer an, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Dafür setzt die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) auch zusätzliche Fahrzeuge auf der Linie 903 ein. Weiterer Pluspunkt: Es gibt auch einen Shuttle-Verkehr ab der Haltestelle „Duisburg Hauptbahnhof“.

Wer auf sein Auto angewiesen ist und gebracht werden kann, der kann auf die sogenannten Bring- und Abholzone setzen. Dieser Bereich befindet sich an der Kreuzung Emscherstraße/Wittfelder Straße – vor allem ist dieser Service ideal für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder kurze Stopps. Mehr Infos zu den konkreten Busfahrzeiten findet ihr >>>hier.