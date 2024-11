Weihnachtsmarkt Essen mit Hiobsbotschaft für Besucher – „Muss geschlossen bleiben“

Seit dem 15. November ist der Weihnachtsmarkt Essen geöffnet. Zahlreiche Fressbuden, Glühwein-Stände, Karussells und vieles mehr wurden bereits von den Besuchern in Augenschein genommen. Insgesamt 170 Stände gibt es zwischen dem Willy-Brandt-Platz und dem Flachsmarkt.

Zu den absoluten Highlights gehören 2024 auf dem Weihnachtsmarkt Essen die neue 20 Meter hohe Weihnachtspyramide mit Glühwein-Ausschank, der Verkauf der Peru-Kartoffel, der nun um einen weiteren Stand erweitert wurde. Oder aber auch das große Riesenrad, die inzwischen liebgewonnene „Plastik-Tanne“ sowie der Mittelaltermarkt und natürlich vieles mehr. Doch eines dieser Highlights musste nun kurzfristig geschlossen werden.

Weihnachtsmarkt Essen: Lichterrad muss geschlossen werden

Und zwar erreichte die Besucher die Hiobsbotschaft bereits am Dienstagabend (20. November) über die Social Media Kanäle. In der Facebook-Story des Weihnachtsmarkt Essens heißt es dort am Abend: „Das Lichtrad am Burgplatz muss leider Mittwoch und Donnerstag aus organisatorischen Gründen geschlossen bleiben!“, entschuldigen sich die Schausteller.

+++ Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: Große Enthüllung kurz vor Eröffnung – DARAUF haben alle Besucher gewartet +++

In dem Riesenrad können die Besucher den Weihnachtsmarkt in der Essener Innenstadt mit all seinen Farben und Leuchten von oben bewundern. Verantwortlich sind die Schaustellerbetriebe „Wilhelm+Söhne“ für die Attraktion. DER WESTEN wollte wissen, was genau der Grund für die kurzfristige Schließung ist und hat bei der Essener Marketing GmbH nachgefragt.

Personal hat die Grippe

„Das Personal hat eine Grippewelle erwischt und niedergestreckt“, erklärt EMG-Chef Richard Röhrhoff. Zu dieser Jahreszeit kein Wunder, immerhin nähern sich die Temperaturen im Ruhrgebiet immer mehr der Null-Grand-Grenze an. Die Schausteller seien aber vorsichtig optimistisch, dass der Betrieb des Lichterrads ab Freitag (22. November) wieder wie gewohnt laufen könne.

Noch mehr News:

Für gewöhnlich ist das Riesenrad immer sonntags bis donnerstags von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Freitags und samstags kann die Attraktion sogar eine Stunde länger besucht werden.