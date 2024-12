Weihnachtsmarkt Essen: Trend geht Besuchern auf den Geist – „Braucht kein Mensch“

Vor diesem Trend ist man aktuell selbst auf dem Weihnachtsmarkt nicht sicher: Die Dubai-Schokolade! Auf TikTok entwickelten sich die Videos rund um den Mix aus Vollmilchschokolade, Pistaziencreme und Kadayif-Teigfäden alias „Engelshaar“ zum viralen Mega-Phänomen – plötzlich will jeder von dem nicht gerade billigen Snack abbeißen.

Das merken auch die Schausteller auf dem Weihnachtsmarkt Essen – und bieten plötzlich „Dubai-Varianten“ ihrer beliebten Gerichte an. Das gefällt allerdings nicht allen Besuchern.

Weihnachtsmarkt Essen im Dubai-Fieber

Etwas Engelshaar und Pistazie auf Reibekuchen, Crêpes & Co. packen – und schwupps, fertig ist die Dubai-Version! Genau solche Varianten finden sich in diesem Jahr an mehreren Ständen auf dem Essener Weihnachtsmarkt. Da aber vor allem die Kadayif-Teigfäden nicht billig sind, müssen Besucher für die angesagten Trend-Snacks auch oft Beträge im zweistelligen Bereich bezahlen. Unsere Reporter haben sich in Essen ein Bild von der Situation gemacht <<

Auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen macht der Weihnachtsmarkt Essen auch ganz gezielt Werbung damit, dass viele Schausteller auf den Dubai-Trend aufspringen. Aus den Kommentaren auf Facebook & Co. lässt sich jedoch auch herauslesen, dass nicht alle Besucher das gutheißen.

Ein Auszug:

„Och nee, ihr nicht auch noch. Warum muss man einen TikTok-Hype pushen?“

„An der Dubai-Schokolade sieht man mal, wie krank es um die Gesellschaft steht. Sich über steigende Lebensmittelpreise im Supermarkt aufregen […] aber dann eine kleine Tafel Schokolade für 15 Euro kaufen. Völlig absurd.“

„Dieser Hype, den braucht kein Mensch.“

„So ein Mist da. Ehrlich.“

„Never ever.“

Angebot und Nachfrage

Der Weihnachtsmarkt Essen gibt sich in der Diskussion ganz ruhig und diplomatisch: „Die Händler und Betreiber auf dem Markt freuen sich, wenn wir ihre Angebote bewerben und viele fragen nach der Schokolade.“

Angebot und Nachfrage eben. Wenn die Schausteller so mehr Kunden bekommen und ein paar Cent mehr verdienen, ist das am Ende eine Win-Win-Situation. Und hier und da finden sich in den Kommentaren versteckt auch einzelne positive Stimmen – die schlichtweg zugeben müssen, dass ihnen die Dubai-Schokolade und die anderen Varianten tatsächlich „sehr lecker“ schmecken.