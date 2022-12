Weihnachtsmarkt Essen: Ein Fall für „Die Höhle der Löwen“? DIESES Produkt zieht alle Blicke auf sich

Auf dem Weihnachtsmarkt Essen haben die Besucher die Auswahl zwischen 170 Ständen. Sowohl an das leibliche Wohl als auch für den Spielspaß für die ganze Familie ist gedacht. Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, könnte bei den zahlreichen Verkaufsständen ebenfalls fündig werden.

Dabei sticht den Besuchern am Dienstag (13. Dezember) ein Stand besonders ins Auge. Dieses einzigartige Produkt haben die Besucher noch nie gesehen – solche Produkte gibt es sonst nur bei der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“. Kein Wunder also, dass sich schnell eine ganze Traube von Menschen um den Stand von Schausteller David Grzelak bildet.

Weihnachtsmarkt Essen: Irre Idee zieht viele Besucher an

David Grzelak verkauft Kissen, doch nicht irgendwelche Kissen. Um genau zu sein verkauft der 39-Jährige Bierkissen. „Meine Frau lag damals krank auf der Couch und hatte eine heiße Tasse in der Hand, deshalb kam sie nicht mehr an die Fernbedienung ran. Dann ist die Idee mit dem Kissen entstanden. Und das mit dem Bier ist eigentlich mehr so als ausgleichende Gerechtigkeit entstanden“, erklärt der Erfinder auf Nachfrage von DER WESTEN.

Ob die Besucher wollen oder nicht, sie müssen hinsehen. Einige sehen die Erfindung als lustigen Gag an. „So ein Geschenk hat auf jeden Fall niemand sonst“, tuscheln die Leute im Vorbeigehen. Andere erkennen den praktischen Nutzen und fragen interessiert nach. „Im Inneren haben wir immer ein bisschen Technik versteckt. Das Dinkelsäckchen erst ab ins Kühlfach und dann hält die Flasche schön kalt. Im Umkehrschluss funktioniert das natürlich auch für die heiße Tasse“, erklärt der Verkäufer seinen Kunden gerne.

Auf dem Weihnachtsmarkt Essen verkauft David Grzelak seine Bierkissen. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Die Kissen gibt es in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Stoffen. Alles ist Handarbeit und wird in der eigenen Näherei in Fröndenberg hergestellt. Neben einem eingenähten Halter für Bierflaschen und Tassen gibt es auch passende Vertiefungen für das Smartphone oder die Fernbedienung. Die Preise variieren von 25 Euro bis zum teuersten Produkt für 120 Euro. Für Kunden gibt es eine „Chill-Anleitung“ mit an die Hand. Auf der kleinen Karteikarte stehen auch hilfreiche Pflege-Tipps.

Erfinder schließt Vox-Teilnahme aus

David Grzelak und seine Frau Agata haben ihr Geschäft seit zehn Jahren. Ihre einzigartige Idee in der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ zu präsentieren, kommt für das Paar jedoch nicht infrage: „Das wurde uns schon oft vorgeschlagen. Wir möchten aber keine Investoren haben. Bis jetzt haben wir alles selbst erarbeitet und wenn man in der Show mitmacht, dann muss man einen Teil seiner Firma abgeben. Da sind wir aktuell einfach nicht bereit zu.“

Weitere Meldungen:

Michaela Einhaus würde in dem Produkt jedoch durchaus Potential sehen. „Ist mal was anderes, hat man sonst noch nicht gesehen. Es ist schon das dritte Kissen, das ich kaufe“, schwärmt die Bochumerin. Dieses Bierkissen landet für ein Familienmitglied an Weihnachten unterm Tannenbaum.