Centro Oberhausen steht vor einem Rätsel – DAS zieht alle Blicke auf sich

Die Stadt Oberhausen ist vor allem für ihr riesiges Einkaufszentrum bekannt. Doch neben den zahlreichen Shops im Centro Oberhausen, erfreut sich auch das Parkhaus großer Beliebtheit. Denn hier können die Besucher kostenlos rund um die Uhr parken. Das scheint jedoch ein Auto-Besitzer etwas zu genau zu nehmen.

Denn das Parkhaus des Centro Oberhausen bietet für 14.000 Fahrzeuge Platz, einer davon ist jedoch seit Wochen besetzt. Und das Auto zieht schon alle Blicke auf sich, denn es hebt sich auch optisch deutlich von den anderen Wagen ab.

Centro Oberhausen: Verlassenes Auto im Parkhaus

Wie die „WAZ“ berichtet, steht der Opel-Kastenwagen seit geraumer Zeit im Parkhaus P3 zwischen Kino und dem leerstehenden Metronom-Theater, im Bereich L0 im Erdgeschoss. Und der Wagen ist nicht gerade unauffällig, denn der einst weiße Lack ist kaum noch zu sehen. Dreck und Staub haben sich breit gemacht. Besucher nutzen die Gelegenheit offenbar, um sich auf dem Lack zu verewigen oder kleine Botschaften zu hinterlassen. Auch Fußball-Fans haben ihr Revier hier schon markiert. Oberhalb der Windschutzscheibe ist laut „WAZ“ ein großes S04 gezeichnet worden.

Für den Verkehr scheint das Fahrzeug nicht mehr ganz einsatzbereit zu sein. Die Fensterscheibe auf der Fahrerseite ist bereits eingeschlagen und das vordere Kennzeichen wurde entfernt oder sogar geklaut. Alle Besucher fragen sich, wem der Wagen wohl gehört und ob der Besitzer je vorhat, ihn noch einmal abzuholen.

DAS ist bekannt

Kleine Hinweise zum Besitzer gibt es jedoch. Das hintere Kennzeichen stammt aus den Niederlanden und dort ist vermerkt, wo das Auto gekauft wurde. Und zwar bei einem Händler in Almelo in der Nähe von Enschede. Das ist eine Strecke von etwa 130 Kilometern bis zum Centro Oberhausen, was nicht unbedingt verwunderlich ist, denn viele Niederländer nehmen die weitere Fahrt für einen Shoppingtrip in dem beliebten Einkaufszentrum in NRW auf sich.

Doch ist dem Management des Centro Oberhausen dieser seltsame Fall überhaupt bekannt? Die „WAZ“ hat nachgefragt.