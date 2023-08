Essen: Schreckliches Drama an Uniklinik ++ Zwei Frauen tot ++ Mordkommission ermittelt

Schreckliche Tragödie an der Uniklinik Essen! Am Freitagvormittag (25. August) machten Zeugen einen grausamen Fund am Parkhaus des Ruhrpott-Krankenhauses. Dort hatten sie zwei schwer verletzte Personen entdeckt.

Für ein 13-jähriges Mädchen und ihre 44-jährige Mutter kam jede Hilfe zu spät. Sie starben kurze Zeit später im Uniklinikum Essen. Am Mittwochmittag (30. August) teilte die Staatsanwaltschaft Essen gemeinsam mit der Polizei einen grausamen Verdacht.

Uniklinik Essen: Ermittler mit grausamem Verdacht

Was genau am Parkhaus der Virchowstraße in Essen-Holsterhausen passierte, versuchen die Ermittler aus Essen nun herauszufinden.

+++ Tierheim Essen: Trauriger Dauergast – dieser Hund wartet schon fast sein ganzes Leben auf ein neues Zuhause +++

Nach ersten Erkenntnissen soll die Mutter zunächst ihre 13-jährige Tochter getötet haben. Im Anschluss soll sie sich selbst vom Parkhausdach gestürzt haben. Wie die 44-Jährige das Mädchen mutmaßlich umbrachte, haben Staatsanwaltschaft und Polizei Essen noch nicht bekannt gegeben. In der Mitteilung heißt es lediglich: „Um kursierenden Gerüchten entgegenzuwirken möchten wir betonen, dass keine der beiden durch den Einsatz einer Schusswaffe getötet wurde.“

Polizei bittet um Mithilfe

Die Ermittlungen in dem grausamen Fall dauern an. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Weitere News:

Du warst am Freitag am Parkhaus der Virchowstraße 175 unterwegs und hast verdächtige Beobachtungen gemacht? Dann melde dich bei der Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0.

>>Anmerkung der Redaktion

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.