Tierheim Essen: Frau gibt Katzen in erbärmlichem Zustand ab – und lügt wie gedruckt

Es war ein Tag wie jeder andere im Tierheim Essen, bis eine mysteriöse Frau kurz vor Schließung auftauchte – was dann geschah, ist einfach nur unfassbar!

Die Einrichtungen sind es mittlerweile gewohnt, dass sie angelogen werden, wenn bei ihnen Tiere abgegeben werden. Doch diese Geschichte erschüttert selbst den hartgesottensten Tierschützer. Was was passiert?

Tierheim Essen: Zustand der Katzen bricht einem das Herz

„Kurz vor Schließung des Tierheims stand eine Dame in der Halle. Sie bat uns darum, die Katzen eines verstorbenen Familienmitgliedes aufzunehmen“, beginnt das Tierheim Essen einen seiner jüngsten Facebook-Posts. „Der Mensch, der noch im Haushalt gelebt hätte, wäre nun ins Ausland gegangen und es könne sich niemand mehr um die Katzen kümmern,“ heißt es weiter. Sie sprach von acht Katzen, die angeblich Zuchttiere waren.

Doch als die Mitarbeiter die vor der Tür stehenden Taschen öffneten, waren darin keine acht Katzen, sondern mehr! Und sie waren in einem erschreckend schlechten Zustand. „In den 3 Taschen fanden wir 10! Katzen, oder besser Kothaufen in Filz. Da bei einem Kater das Auge bereits ausgelaufen war, musste dieser notfallmäßig noch schnell in die Klinik,“ berichtet das Tierheim weiter.

Das Tierheim Essen veröffentlicht Fotos. Sie zeigen die Tiere in einem desolaten Zustand und sind nur schwer zu verdauen. Zum ausgelaufenen Auge soll die Frau gesagt haben, dass es ein wenig eitrig sei, was das Tierheim ironisch kommentierte.

Doch die Geschichte nahm eine noch unerwartetere Wendung. Ein Update des Tierheims auf Facebook klärte auf: „Heute Morgen haben wir über die 10 Perser Katzen berichtet. Natürlich war die Geschichte an den Haaren herbei gelogen.“

Wie das Tierheim Essen und auch die User bei Facebook vermutet haben, kamen die verwahrlosten Tiere aus dem Haushalt der besagten Frau selbst. Das kurzerhand verständigte Veterinäramt nahm nach Anzeige sogleich Untersuchungen vor – und brachte gleich noch weitere 13 Katzen vorbei. Alle in ähnlichem Zustand.

Die User sind entsprechend schockiert und kommentieren unter dem Post des Tierheims Essen. „Mein Herz weint“, schreibt eine Frau unter den Post. „Da blutet mir das Herz. Wie kann man seine Tiere so verkommen lassen, unfassbar“, meint eine andere und eine Dritte kommentiert: „Mir fehlen die Worte…einfach nur grausam.“