Uni Duisburg-Essen: Erneute Vorfälle auf dem Frauen-Klo! Polizei sucht Täter

Ein unbekannter Mann auf der Damentoilette verängstigt junge Frauen in Essen. Es ist nun der dritte Vorfall an der Universität Duisburg-Essen. Nach zwei Sichtungen Anfang Januar haben jetzt am vergangenen Samstag (8. Februar) zwei weitere Studentinnen einen unbekannten Mann auf dem Frauen-Klo entdeckt.

Der Verdächtige flüchtete. Handelte es sich in allen drei Fällen um ein und denselben Mann? Diese Frage stellt sich die Polizei Essen und bittet Zeugen um Mithilfe bei der Suche.

Uni Duisburg-Essen: Unbekannter treibt auf Frauen-Klo sein Unwesen

Schon im Januar wurden der Polizei Essen zwei Vorfälle an der Universität gemeldet. So bemerkte eine Studentin am 2. Januar einen Unbekannten, der sich auf der Damentoilette aufhielt. Als sie gerade aus der Kabine kam, begegnete sie ihm. Der Mann floh.

Am 8. Januar meldete sich eine andere junge Frau bei den Beamten und berichtete von einem ähnlichen Vorfall, der bereits länger zurücklag. Am 21. Oktober 2024 wollte sie ebenfalls von einem unbekannten Mann beobachtet worden sein.

Nun die dritte Meldung vom 8. Februar. Zwei Studentinnen meldeten der Polizei einen Unbekannten auf dem Damen-WC. Der konnte allerdings verschwinden, bevor die Polizei vor Ort eintraf.

Uni Duisburg Essen: Polizei sucht nach IHM

Ob es sich in den drei Fällen um dieselbe oder verschiedene Personen gehandelt habe, kann die Polizei nicht sagen. Auch nicht, ob ein Zusammenhang zwischen den drei Vorfällen besteht. Um sich einen Reim aus den Sichtungen zu machen, bittet die Kriminalpolizei um die Mithilfe der Bevölkerung.

Wer die Person oder Personen oder sonst irgendetwas Verdächtiges am Tatort beobachtet haben könnte, solle sich per Mail oder Telefon an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder 0201/829-0 wenden.

Die Universität selbst soll zur erneuten Sichtung eines Unbekannten auf der Damentoilette im Gebäude R11 eine Rundmail an alle Studierende verschickt haben. Auch das Kollektiv „essendiese“ machte in seiner Instagram-Story darauf aufmerksam. DER WESTEN hat bereits eine Anfrage bei der Universität Duisburg-Essen gestellt, deren Rückmeldung noch aussteht.