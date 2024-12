Tierheim Essen hofft auf ein Weihnachtswunder – Hund Robert wartet schon viel zu lange

Weihnachten steht vor der Tür und die Wunschliste vieler Menschen ist sicherlich lang. Aber auch im Tierheim Essen sitzen einige tierische Bewohner, die wohl nur einen sehnlichsten Wunsch haben: ein neues Zuhause.

Und es gibt einen Hund im Tierheim Essen, für den drücken die Mitarbeiter besonders die Daumen. Denn Robert sitzt schon fast sein ganzes Leben im Tierheim und wie es aussieht, wird der Rüde auch sein 6. Weihnachtsfest im Tierheim Essen feiern. Doch Leiterin Jaenette Gudd hat die Hoffnung auf ein Weihnachtswunder noch nicht aufgegeben, wie sie gegenüber DER WESTEN betont.

Tierheim Essen: Robert ist der Dauergast

2023 durften wir Robert bei einem Besuch im Tierheim Essen selbst kennenlernen und verliebten uns fast direkt beim ersten Blick in seine treuen Augen. Robert ist vor sechs Jahren aus Berlin in den Ruhrpott gekommen, doch da er ein Fundtier ist, wissen die Mitarbeiter leider nicht viel über seine Vergangenheit. Doch sie gehen davon aus, dass der Rüde wohl sein ganzes Leben lang noch nie wirklich ein Zuhause hatte.

Tierheim Essen: Robert will endlich ein neues Zuhause haben. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Aber das soll sich nach neun Lebensjahren nun endlich ändern – so die Hoffnung. „Tja, enttäuschenderweise bekommt er so gut wie keine Anfragen, obwohl … Robert ist in die Jahre gekommen. Er hat seine wilde Zeit hinter sich, einzig mit anderen Hunden, da ist er immer noch nicht wirklich kompatibel“, heißt es auf Facebook.

Auch im Gespräch mit DER WESTEN erklärt Leiterin Jaenette Gudd, dass Robert lieber als Einzelhund gehalten wird und die Aufmerksamkeit seines Herrchens und Frauchens ganz für sich haben möchte. Viele Verhaltensauffälligkeiten habe man durch zahlreiche Trainingsstunden bereits in den Griff bekommen, doch die Arbeit würde auch für einen zukünftigen Besitzer nicht aufhören.

Kuschelbär Robert wartet auf dich

Die Probleme bei der Vermittlung könnten jedoch auch mit seiner Rasse zusammenhängen, denn Robert ist ein Amercian Staffordshire Terrier. Diese Rasse ist in NRW auf der „Liste der gefährlichen Hunde“, weshalb es für Halter strenge Auflagen gibt. „Polizeiliches Führungszeugnis, behördliche Genehmigungen, ein großer Sachkundenachweis und Wohnung sowie Garten müssen ausbruchsicher gestaltet sein“, zählt Gudd ein paar der Auflagen des Ordnungsamtes auf. Doch der Aufwand höre sich größer an als er in der Realität sei, zumal er sich auch durchaus lohne. Denn wenn Robert Menschen erstmal ins Herz geschlossen habe, sei er ein wahrer Kuschelliebhaber.

„Wir geben die Hoffnung nicht auf, denn auf jeden Topf passt auch ein Deckel“, zeigt sich die 51-Jährige deshalb weiter optimistisch. Immerhin habe auch Dauergast Tommy nach fünf Jahren nun endlich eine neue Familie bekommen. Er wird das Tierheim Essen schon bald verlassen – drücken wir die Daumen, dass auch Robert spätestens 2025 in einem kuscheligen Zuhause Weihnachten feiern darf.