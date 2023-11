Tierheim Essen: 145 Hunde aus Käfigen befreit – Pfleger fassungslos! „Außer Kontrolle“

Das Tierheim Essen wendet sich in den sozialen Netzwerken mit erschreckenden Neuigkeiten an die Öffentlichkeit: Eine XXL-Hundebande wurde in der Nähe des Bodensees aus schlechter Haltung sichergestellt und ist nun auf der Suche nach einem neuen Zuhause.

145 Tiere wurden vom Veterinäramt einkassiert. Darunter Welpen, Junghunde und Senioren. Die Altersspanne liegt zwischen 2 und 10 Jahren, doch eins haben alle Hunde gemeinsam: Ihr Haltungszustand war die letzten Monate katastrophal und sie „sind weder stubenrein noch leinenführig, dafür aber sehr süß“, schildert das Tierheim Essen die Situation im Netz.

Das Tierheim-Essen teilt die unglaubliche Geschichte im Netz

Bei den verwahrlosten Tieren handelt es sich um die kleinste Hunderasse der Welt: Chihuahuas. Ein Züchter hatte die Fellnasen zwar weitestgehend aufgezogen, doch in einer alles anderen als tiergerechten Haltung, bis es schließlich „außer Kontrolle“ geraten ist. Stark verschmutzte Käfige, die trotz der geringen Körpergröße der Hunde zu klein waren, mangelnde Pflege und keine Erziehung. „Ihr bekommt quasi einen erwachsenen Welpen, der noch alles, was ein Hundeleben so mit sich bringt, kennenlernen muss. Hier ist auf jeden Fall Geduld gefragt“, richtet sich das Tierheim Essen im Netz an alle Interessierten. Doch wo kommen die Tiere derzeit unter und wie wird es für sie weitergehen?

Im Rahmen einer regulär amtlichen Kontrolle sind die Missstände aufgefallen. Gegen den Halter der Hunde wurde inzwischen ein Haltungsverbot ausgesprochen, doch 145 Hunde auf einmal unterzubekommen, ist nicht ganz ohne. Das Veterinäramt hat die Chihuahuas zwar vorerst sichergestellt, doch für deren Vermittlung sind, sobald rechtlich möglich, die Tierheime zuständig.

Tierliebhaber im Netz sind gerührt

In ganz Deutschland haben sich Tierheime dazu bereiterklärt einige der Fellnasen aufzunehmen und die Chance auf eine Vermittlung zu geben. Das Tierheim Essen sucht aktuell für 19 Chihuahuas ein neues Für-Immer-Zuhause. Schön wäre es, wenn die verträglichen Hunde, die bislang immer nur das Leben im Rudel gekannt haben, bei „einem souveränen, bereits vorhandenen Hund“ einziehen, so das Tierheim. Und die Chancen stehen ganz gut, denn die Geschichte der XXL-Hunde-Bande weckt im Netz auf jeden Fall Interesse.

„Würde perfekt in mein 4er Rudel passen“, schreibt eine Userin unter dem Beitrag. Viele andere schreiben ähnliche Kommentare. Etliche Tierliebhaber machen zudem darauf aufmerksam, wie dankbar sie den Tierheim-Mitarbeitern sind. „Danke für eure Aufnahme und die Arbeit, die geleistet werden muss bei so vielen Hunden“, meldet sich eine Userin in der Kommentarspalte zu Wort.

Weitere Informationen zu der Chihuahua-Bande und vielen weiteren Tieren im Tierheim Essen, findest du hier.