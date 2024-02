Sparkasse Essen: Kunden ahnen nichts Schlimmes – plötzlich ist ihr Geld weg

Ein Onlineshop bucht plötzlich mehrere tausend Euro von deinem Konto ab? Mit dieser schockierenden Nachricht wurden zuletzt zahlreiche Kunden der Sparkasse Essen konfrontiert.

Doch Vorsicht! Der Anruf ist nichts anderes als eine Betrugsmasche. Und eine sehr erfolgreiche: Gleich mehrfach waren die Täter als falsche Mitarbeiter der Sparkasse Essen in jüngster Zeit erfolgreich. Am Ende sind nicht mehrere tausend Euro weg – sondern alles!

Sparkasse Essen: Warnung vor Betrugsmasche

Solltest du in jüngster Zeit einen vermeintlichen Anruf der Sparkasse bekommen haben, bist du beileibe nicht der Einzige. Mehrfach waren Trickbetrüger zuletzt erfolgreich, machten Kunden das komplette Konto leer. Die Masche ist nicht revolutionär – aber offenbar besonders gut vorgetragen.

+++ Tierheim in NRW bleibt bei diesem Anblick die Luft weg – „Wahnsinn“ +++

Allein in den letzten Tagen wurden der Polizei drei erfolgreiche Fälle von Trickbetrug in der Revierstadt gemeldet. Das Vorgehen war immer das gleiche. Per Telefon meldete sich ein angeblicher Sparkassen-Mitarbeiter. Er erklärte, dass ein Online-Versandhandel eine höhere Summe vom Konto abgebucht habe – und er nur sichergehen wolle, dass diese Transaktion richtig ist.

Falsche Sparkassen-Mitarbeiter wildern in Essen

Schockierte, meist ältere Damen verneinten. Als Service bot der Anrufer an, die Karte direkt am Telefon sperren zu lassen. Nach einem längeren, freundlichen Gespräch erschien ein weiterer vermeintlicher Mitarbeiter der Sparkasse Essen an der Tür, um die angeblich gesperrte Bankkarte abzuholen. Immer wieder gelang es ihm dabei, den „Opfern“ auch die PIN zu entlocken.

Mehr News:

Statt sich um eine angebliche falsche Abbuchung zu kümmern, räumen die Täter nach Möglichkeit das ganze Konto leer. Deshalb warnt die Polizei einmal mehr: Sei misstrauisch, wenn Unbekannte anrufen oder an der Tür stehen. Gib ihnen niemals Bargeld, deine Bankkarte, Schmuck oder andere Wertgegenstände. Und vor allem: Sollte dir so eine Kontaktaufnahme dubios erscheinen, ruf die Polizei!