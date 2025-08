Kunden wollen bei Sparkasse und Co. Kredit abschließen – und erhalten Absage

Sei es für den Kauf einer Immobilie, eines Autos oder auch einer neuen Küche – Millionen Kunden haben bei Sparkasse und Co. einen Kredit aufgenommen. Jedoch wird es in Zukunft schwerer sein, einen neuen Kredit aufzunehmen, denn die Banken verschärfen ihre Vergabekriterien immens.

Banken wie die Sparkasse und Co. befürchten nämlich, dass Kreditnehmer ihre Raten nicht mehr zahlen können. Das hat mehrere Gründe, wie die Inflation, die hohen Zinsen und die sinkenden Reallöhne.

Kreditzusagen sollen bis zu zehn Prozent sinken

„Bild“ liegt eine anonyme Umfrage des Kreditvergleichsportals „smava“ vor, die unter den größten Privatbanken Deutschlands durchgeführt wurde. Diese zeigt, dass die Regeln deutlich strenger werden sollen und jede vierte Bank die Vergabekriterien für Kredite verschärfen möchte. Diese Maßnahmen führen dazu, dass die Kreditzusagen sogar um bis zu zehn Prozent sinken sollen.

Auch die Daten der Bundesbank belegen diese Entwicklung bei Sparkasse und Co. So konnte man bereits im zweiten Quartal dieses Jahres, also von April bis Juni, beobachten, dass viele Banken ihre Maßstäbe für eine Kreditzusage deutlich verschärft haben.

Aber auch die Zinsen steigen deutlich an. Wie „Bild“ berichtet, müssen die Kunden von Sparkasse und Co. im dritten Quartal 2025 weiterhin mit rund acht Prozent Zinsen rechnen. Doch es gibt deutliche Unterschiede bei den einzelnen Banken. Wie Smava-Chef Alexander Artopé erklärt, „liegen im Schnitt rund drei Prozentpunkte zwischen dem günstigsten und dem teuersten Kreditangebot“.

Sparkasse und Co.: Was die Chancen auf einen Kredit erhöht

Aber was sind eigentlich die Kriterien, die von Sparkasse und Co. bei einer Kreditvergabe berücksichtigt werden? Wichtig ist natürlich die Zahlungsfähigkeit der Kunden. Deswegen achten die Banken darauf, dass ein potenzieller Kreditnehmer einen guten Schufa-Score, ein regelmäßiges Einkommen und einen sicheren Arbeitsplatz hat.

Dabei werden die Chancen auf einen Kredit bei Sparkasse und Co. deutlich erhöht, wenn man wenig laufende Kredite und geringe monatliche Ausgaben hat. Auch wird bei der Genehmigung darauf geachtet, zu welchem Zweck der Kredit beantragt wird. Wenn man diesen zum Beispiel für ein Auto beantragt, erhalten die Kunden oft einen Kredit zu deutlich besseren Konditionen.