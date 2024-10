Die schönsten Thermen und Saunen in Essen: Pure Erholung in der Stadt

Wer im Ruhrgebiet lebt, wird die besten Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele der Stadt Essen schon kennen. Es gibt unzählige Dinge, die man in Essen unternehmen kann – angefangen von klassischem Kino bis hin zu einem Spaziergang am Baldeneysee. Doch Aktivitäten müssen nicht unbedingt immer aktiv sein. Auch Erholung kannst du in Essen problemlos finden – nicht etwa zu Hause, sondern in einer Therme oder Sauna. Für alle Wellnessliebhaber hat Essen genau das Richtige zu bieten. Doch welche sind die schönsten Thermen in Essen?

Sich zurücklehnen, im Solebecken schweben oder den liebsten Aufguss genießen – das geht in einer schönen Therme in Essen. Um dir einen Tag Auszeit zu gönnen, musst du nicht bis ans andere Ende von NRW fahren. Weitläufige Tropenparadiese findest du in Essen zwar nicht, doch das ist für ein paar Stunden Erholung meistens auch nicht zwingend nötig. In welcher Therme du dich in Essen unbedingt mal entspannen solltest, verraten wir dir.

Grugapark-Therme in Essen: Alles, was das Herz begehrt

Womit kann die Grugapark-Therme in Essen punkten? Foto: Funke Foto Services

Wer nach einer Therme in Essen sucht, wird an der Grugapark-Therme nicht vorbeikommen. Hier wird zwar immer wieder das Vorurteil gestreut, nur Essens Elite wäre in der Therme zu treffen, doch das stimmt nicht. Jeder Interessierte hat in der Grugapark-Therme ab einem Alter von 12 Jahren Zugang. Falls du keinen ganzen Tag in der Therme in Essen verbringen willst, kannst du deinen Aufenthalt auch mit einem Spaziergang im Grugapark verbinden. Obwohl es ein Außenbecken in der Therme gibt, genießen Saunagäste kompletten Sichtschutz vor Parkbesuchern. Im Außenbereich der Grugapark-Therme kannst du dich von Unterwassermassagen verwöhnen lassen oder durch den Strömungskanal schwimmen.

Sowohl beim Außen- als auch Innenbecken handelt es sich um Solebecken mit 3 Prozent Thermalsole. Die Wassertemperatur liegt im Solebecken bei 32 Grad. Einzig im Tauchbecken für die Saunagäste ist es deutlich kälter. Die Saunalandschaft bietet in der Grugapark-Therme vier verschiedene Saunen und ein Dampfbad, wo du den Aufguss mit Salz und Minze erlebst. Während der Saunabereich in der Grugapark-Therme komplett textilfrei ist, kannst du unter der Woche im Solebecken mit Badekleidung schwimmen. Bekommst du gar nicht genug vom Entspannen, hast du außerdem die Möglichkeit, im anliegenden Hotel zu übernachten. Eine Tageskarte kostet dich in der Grugapark-Therme unter der Woche 26 Euro, am Wochenende sind es zwei Euro mehr.

Eine Sauna nur für dich alleine? Bei „Wellnest“ bekommst du dein privates Spa!

Dein eigenes Spa-Erlebnis bekommst du bei „Wellnest“ in Essen! Foto: Wellnest Essen

Bei „Wellnest“ ist das Konzept von Erholung wesentlich privater, als in der Gruga-Therme. Es handelt sich nicht um eine große Anlage mit verschiedenen Pools und einer großen Auswahl an Saunen. Stattdessen buchst du dir dein eigenes „Nest“ für eine beliebige Anzahl an Stunden, in dem du dich alleine oder bis zu vier Personen erholen kannst. Dein Erholungserlebnis kannst du nach deinen eigenen Vorlieben gestalten, indem du dir das passende Entertainment-Paket als Extra buchst: Aufgüsse und die Auswahl an Getränken und Essen sowie die Atmosphäre im „Nest“ unterscheiden sich.

Jedes „Nest“ verfügt über eine Sauna, einen Whirlpool, eine Erlebnisdusche und eine kleine Lounge. Die Vorteile eines Solebeckens gehen zwar verloren, doch das macht die Privatsphäre wett. In dein „Nest“ kannst du dir Speisen und Getränke deiner Wahl bestellen, einen Bademantel und Handtücher kannst du dir ausleihen oder selbst mitbringen. Je nach Wochentag zahlst du bei „Wellnest“ zwischen 24 und 30 Euro pro Stunde und pro Person. Die maximale Aufenthaltsdauer beträgt bei „Wellnest“ sechs Stunden.

Die schönsten Thermen und Saunen in Essen kennst du jetzt. War für dich nicht das Passende dabei? Dann kann es sich lohnen, den Radius zu erweitern und in ganz NRW zwischen den schönsten Thermen und Saunen zu wählen.