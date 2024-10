Ruhrbahn verkündet große Änderung beim Ticket-Kauf – alle Kunden sind betroffen

Die Ruhrbahn, das Verkehrsunternehmen für die Städte Essen und Mülheim, schickt aktuell ein Schreiben an die Kunden. Darin geht es um eine Änderung, wie sie künftig Bus- und Bahntickets kaufen können.

Die E-Mail, die dieser Redaktion vorliegt, lässt allerdings eine wichtige Frage unbeantwortet. DER WESTEN hat daher bei der Ruhrbahn nachgehakt.

Ruhrbahn tauscht Ticketshop-Betreiber aus

Ruhrbahn wird „voraussichtlich“ im Dezember den Betreiber des eigenen Ticketshops ändern, sowohl auf der Webseite als auch in der Zäpp, der Bahn-App des Verkehrsunternehmens. Doch keine Sorge, das Unternehmen versichert: „Auch nach der Umstellung kannst du weiterhin wie gewohnt digitale Tickets bei der Ruhrbahn erwerben“.

Allerdings wird sich etwas Entscheidendes verändern. Denn das jeweilige Kundenkonto muss in das neue System überführt werden. Sobald es soweit ist, müssen die Kunden auch selbst aktiv werden. Sonst können sie eben keine weiteren Digital-Tickets ziehen.

Ruhrbahn: Diese Frage bleibt offen

Bis zur Umstellung tut sich erst einmal nichts. Danach wird es allerdings notwendig, dass du im neuen System dein Passwort änderst. Dafür solltest du deine Anmeldedaten auch parat haben. Und noch eine Sache wird wichtig. Wenn du noch offene Fahrten hast, zum Beispiel bei einem digitalen 4er- oder 10er-Ticket, dann solltest du die am besten bis zur Umstellung verbraucht haben.

Sie verfallen nicht unbedingt, doch was genau damit passiert, ist noch unklar. In der Nachricht an die Kunden heißt es lediglich, dass es für betroffene Kunden eine „entsprechende Alternative“ geben wird.

Wir haben darauf die Ruhrbahn gefragt, was es damit auf sich hat. Leider konnte uns das Unternehmen noch keine konkrete Antwort geben. „Aktuell werden die möglichen Alternativen noch u.a. rechtlich geprüft“, heißt es auf Anfrage. „Die angekündigte Mail wird nach Abschluss der Prüfung rechtzeitig zu einem späteren Zeitpunkt versendet“. Bis dahin bitte ich noch um etwas Geduld“, versichert eine Sprecherin.