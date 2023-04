Rot-Weiss Essen: Spiel in Zwickau abgebrochen! RWE-Fans nach Eklat stocksauer – „Nicht akzeptabel“

Eklat beim Auswärtsspiel von Rot-Weiss Essen beim FSV Zwickau!

Es sollte ein spannendes Kellerduell werden am 33. Spieltag in der 3. Liga. Rot-Weiss Essen liegt nur fünf Punkte vor einem Abstiegsplatz, Zwickau ist mit acht Punkten weniger sogar Tabellenvorletzter. Es geht um alles, auf und neben dem Platz liegen die Nerven blank.

Doch kurz nach dem Pausenpfiff kam es zum Eklat! Die Folge: Spielabbruch. Was war geschehen?

Rot-Weiss Essen: Spielabbruch in Zwickau

Der abstiegsbedrohte FSV Zwickau greift nach jedem Strohhalm. Gegen RWE traf Dominic Baumann in der 36. Minute zur 1:0-Führung – doch kurz vor der Pause kochten die Emotionen hoch. Essens Isaiah Young war auf dem Weg in Richtung Zwickauer Tor, als FSV-Verteidiger Nils Butzen ihn mit einem Tritt in die Hacken zu Fall brachte. Notbremse – rote Karte.

Und es kam noch dicker für Zwickau: Der anschließende Freistoß landete am Arm von Mittelfeldmann Johan Gomez – und Schiedsrichter Nicolas Winter entschied sofort auf Handelfmeter! Gefühlt ganz Zwickau protestierte vehement, doch es blieb dabei. RWE-Stürmer Simon Engelmann verwandelte den Strafstoß – 1:1 zur Pause.

Doch der Frust bei den Zwickau-Fans über die letzten Minuten der ersten Hälfte war offenbar so groß, dass bei einem Anhänger plötzlich alle Sicherungen durchbrannten.

Bierdusche für Schiedsrichter

Schiri Winter war schon auf dem Weg in die Kabine, als ein FSV-Fan meinte, sein Bier über den Unparteiischen kippen zu müssen. Eine komplett unnötige Aktion, die jedoch Konsequenzen hatte. Nach einigen Minuten Diskussion in der Kabine stand dann fest: Spielabbruch!

Wie geht es jetzt weiter? Wiederholungsspiel? Wertung am grünen Tisch? Die RWE-Fans finden auf Twitter deutliche Worte:

Eine Wiederholung wäre absolut inakzeptabel und frech.

Wegen bisschen Bier

Muss für uns gewertet werden. Wiederholung ist nicht akzeptabel

Wenn also nicht mit zweierlei Maß gemessen wird: 3 Punkte für RWE und Zwickau hat einen Besucher weniger und muss den zivilrechtlichen Schritt einleiten – gegen den Werfer.

Als Schiri sollte man bei solchen Kleinigkeiten einfach drüber stehen.

Bereits im Februar 2022 wurde ein Spiel des RWE (damals in der Regionalliga gegen Preußen Münster) abgebrochen. Essener Fans zündeten Feuerwerkskörper, Münster-Spieler Marvin Thiel erlitt ein Knalltrauma. Das Spiel wurde 2:0 für Preußen Münster gewertet.