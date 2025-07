Stadion-Entscheidung löst hitzige Diskussion unter Essenern aus – „Gott sei Dank“

Lange hat es sich gezogen, nun ist klar: Das Stadion Essen wird ausgebaut! Das verkündete die Stadt Essen in einer Pressemitteilung. In den sozialen Netzwerken löst diese Entscheidung unter Anwohnern eine hitzige Diskussion aus.

Der Rat der Stadt Essen hat in seiner Sitzung am Mittwoch (2. Juli) den Ausbau des Stadions „An der Hafenstraße“ beschlossen. Der Baubeschluss beinhaltet den Ausbau der vier Stadionecken, die Installation eines Windfangs und technischer Verbesserungen. In der Bau- und Planungsphase 2011/2012 wurde aus Kostengründen entschieden, das Stadion ohne Ecken, nur mit vier frei stehenden Tribünen zu errichten.

Essen: Anwohner und Politiker sind wegen Ausbau geteilter Meinung

Nun dürfen sich allen voran Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen und Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen schon bald über das ausgebaute Stadion freuen. Insgesamt sind für den Ausbau rund 29,4 Millionen Euro brutto veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt schrittweise über die Jahre 2025 bis 2027. Spätester Baubeginn wäre Juni 2026, bei vorliegender Baugenehmigung.

Der Ausbau des Stadions wurde im Vorfeld auch unter den Parteien heiß diskutiert. Kurz vor der Kommunalwahl in NRW im September zerbracht daran jetzt das Schwarz-Grüne Bündnis in Essen (wir berichteten).

Ist der Stadion-Ausbau wichtig oder wird das Geld an anderer Stelle gebraucht?

Doch nicht nur in der Politik sorgt der Stadion-Ausbau für Streit. Auch die Essener Bürger sind geteilter Meinung, ob der Ausbau nötig sei. „Richtig und wichtig für den Essener Norden und die gesamte Stadt Essen!“, schreibt ein Essener in den sozialen Netzwerken.

„Es gibt ja auch nichts Wichtigeres!“, meint eine weitere Person ironisch. „Gott sei Dank sind bald Wahlen und die CDU muss dringend (zum Glück für RWE) Stimmen sammeln“, heißt es von einer weiteren Person zum Thema-Stadionausbau.