Rewe in Essen: Das gab es so noch nie! Ob den Kunden HIER das Wasser im Mund zusammenläuft?

Kunden einer Rewe-Filiale in Essen können jetzt von einem ganz besonderen Service Gebrauch machen.

Denn im Rewe an der Katernberger Straße steht jetzt einzigartig in Essen ein Pizza-Automat

Rewe in Essen bietet Pizza aus dem Automaten 24/7 an

Knusprige Margherita, eine herzhafte Salami-Pizza oder auch die umstrittene Pizza Hawaii: Wer im Supermarkt Lust auf eine Pizza bekommt, muss in der Regel mit der Tiefkühl-Variante Vorlieb nehmen.

Nicht so aber die Kunden in der Rewe-Filiale in Essen-Katernberg,

Rewe in Essen: Per Knopfdruck gibt es Pizza auf die Hand

Direkt vor dem Rewe steht ab sofort in einem Kleiderschrank-großen Quader der neue Pizza-Automat, der gemäß seiner Aufschrift 24 Stunden sieben Tage die Wochen für Pizza-Liebhaber zur Verfügung steht.

Per Knopfdruck kann man sich eine von acht verschiedenen Sorten aussuchen – von der einfachen Margherita über Pizza Salami bis hin zu Thunfisch. Die Wunsch-Pizza soll dann nach nur 240 Sekunden bereit sein, verputzt zu werden.

Rewe in Essen; Tiefkühlpizza aus dem Automaten

Wer jetzt aber auf eine frischgeknetete Pizza in Rekordzeit hofft, ist leider schiefgewickelt. Denn in Wirklichkeit schiebt der Automat lediglich eine Tiefkühlpizza von Dr. Oetker in den eingebauten Ofen.

Ein Rewe in Essen bietet jetzt Pizza aus dem Automaten an Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Der Automat holt sie aus der Folie, backt sie und steckt sie für den Kunden in einen Karton, wie man ihn aus Pizzerien kennt“, erklärt der stellvertretende Filialleiter Omid Alizai.

Rewe in Essen bietet in Kooperation mit Dr. Oetker Pizzen aus dem Automaten an

Kein Wunder, ist der Pizza-Automat doch aus einer Kooperation des Tiefkühlpizzen-Herstellers und der Rewe-Filiale entstanden.

Doch als Kunde sollte man aufpassen. Während eine übliche Tiefkühlpizza im Handel im Durchschnitt 2,50 bis 4 Euro kostet, muss man für den Service des Pizza-Automaten etwas tiefer in die Tasche greifen: Zwischen 4,99 und 5,99 Euro kosten die Pizzn zahlen, abhängig von der Sorte. (kk)