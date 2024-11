Rewe in Essen: Kunden sagen diese magischen Worte an der Kasse – irre, was passiert

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier – das stellen wir auch regelmäßig bei unseren liebsten Supermärkten und Discountern wie Rewe, Aldi und Co. fest. Meist besuchen Kunden immer wieder die gleichen Märkte, weil sie sich hier schon bestens mit dem Sortiment und der Laden-Ordnung auskennen.

Jetzt stellt aber eine Sache den Spürsinn vieler Kunden auf den Kopf. Dahinter steckt die gehypte Dubai-Schokolade, die viele unbedingt einmal probieren wollen. DER WESTEN hat sein Glück auch bei einer Rewe-Filiale in Essen versucht. Und erlebte eine irre Überraschung.

Rewe in Essen: Enttäuschung im Schoko-Regal!

Den Test machten wir im Rewe im Limbecker Platz in Essen. Natürlich zog es uns zunächst in den Schokoladen-Gang, denn wo sonst sollte man bei der begehrten Leckerei mit Pistazien- und Engelshaar-Füllung fündig werden?

Doch nach einem kurzen Streifzug folgte die Enttäuschung, von der Dubai-Schokolade war hier keine Spur. Auch an den Sonderständen sowie in dem Regal mit den internationalen Produkten in der Nähe der Rewe-Kasse ist die Trend-Süßigkeit in der Essener Filiale nicht zu entdecken. Immerhin den Dubai-Drink konnten wir finden. Aber ist die Dubai-Schokolade hier etwa vergriffen? Eine Mitarbeiterin sollte Licht ins Dunkel bringen.

Magische Worte an der Rewe-Kasse

Denn auf Nachfrage, ob sie auch Dubai-Schokolade haben, zeigte sie lediglich auf die rechte Kasse. Unsere Reporterin stellte sich hier also wie gewohnt an. Als sie an der Reihe war, sagte sie die magischen Worte „Ich hätte gerne Dubai Schokolade“. Ohne großes Murren holte die Kassiererin tatsächlich hinter der Kasse eine 100-Gramm-Tafel der Marke Patislove hervor, die neben der Original-Ingredienz Pistaziencreme auch Kadayif bzw. Engelshaar enthält, das bei der Dubai-Schoko unerlässlich ist. Kostenpunkt: 7,49 Euro.

Auch im Rewe im Limbecker Platz in Essen bekommst du die begehrte Dubai-Schokolade. Foto: Laura Merz / DER WESTEN

Eines müssen Kunden beim Rewe im Limbecker Platz in Essen allerdings beachten: Die Dubai-Schokolade wird nur an der rechten Kasse neben den SB-Varianten verkauft. Dafür muss lediglich nachgefragt werden, die Verkäuferin gibt dann die 100-Gramm-Exemplare heraus. Was hinter dieser Maßnahme steckt, hat Rewe uns im Übrigen auf Nachfrage verraten.

„Wenn Produkte, die nur in begrenzter Menge vorrätig sind, stark nachgefragt werden, ist es übliche Praxis, diese an der Kasse mit limitierter Anzahl herauszugeben. Grund dafür ist nicht der Diebstahlschutz. So möchten wir möglichst vielen Kund:innen die Chance geben, das Produkt zu erwerben“, erklärte eine Rewe-Sprecherin.