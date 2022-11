NRW: Riesen-Razzia in ganz Deutschland – Spur führt auch nach Essen

In einer bundesweiten Razzia hat die Polizei am Dienstagmorgen (22. November) auch einige Objekte in NRW ins Visier genommen. Die Operation unter Federführung der Polizei Berlin führte die Ermittler dabei unter anderem nach Essen und Ennepetal.

Ein Sprecher der Polizei Berlin teilte auf Nachfrage von DER WESTEN mit, dass insgesamt 57 Objekte durchsucht werden. „Es geht um den Verdacht auf Subventionsbetrug im Zusammenhang mit Corona-Hilfen“. Neben Berlin und NRW sind die Einsatzkräfte am Dienstag noch in vier weiteren Bundesländern im Einsatz.

NRW-Razzia: Besondere Ermittler im Einsatz

Der Schwerpunkt der Razzia sei nach Angaben der Polizei Berlin allerdings in der Hauptstadt. Hier sei zudem eine für Islamismus zuständige Abteilung des Landeskriminalamts am Einsatz beteiligt.(mit dpa)

Wir berichten weiter.