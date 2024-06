Limbecker Platz in Essen lässt die Bombe platzen – Kunden sollten keine Zeit verlieren!

Ein neuer Store hat im Limbecker Platz in Essen aufgemacht. Die Kunden scharren bei dieser Nachricht schon mit den Hufen. Darauf haben sie gewartet. Endlich kommt wieder frischer Wind in die Innenstadt.

Und dieses neu eröffnete Geschäft im Limbecker Platz in Essen verkündet auch gleich noch eine Neuigkeit zum Start. Wer davon profitieren will, sollte sich allerdings beeilen.

Limbecker Platz in Essen begrüßt neuen Laden

„Only&Sons hat bei uns im Untergeschoss geöffnet“, freut sich das Einkaufszentrum in der Innenstadt über den Zuwachs. „Hast du den neuen Store schon entdeckt?“ Das Geschäft befindet sich im Untergeschoss gleich neben Nanu-Nana und gegenüber von Pull & Bear.

Auch interessant: Limbecker Platz in Essen: Kunden fällt versteckter Automat auf – ihn sollte jeder kennen

Und was gibt es hier für Besucher des Einkaufszentrums? „Hier findest du ab sofort stylische Herrenmode und entspannte Looks“, erklärt der Limbecker auf Facebook. Das Label ist noch recht jung und dreht sich voll und ganz um Denim. Egal ob klassisch oder exzentrisch – Only&Sons verspricht seinen Kunden innovative Styles wie sie sie von anderen Modemarken nicht gewohnt sind.

Limbecker Platz in Essen: Willkommensrabatt lockt

Du willst dem neuen Geschäft einen Besuch abstatten? Dann solltest du dich vielleicht beeilen. Denn aktuell bietet der Laden allen Kunden einen Willkommensrabatt von 25 Prozent an – und das auf alles! Wie lange der noch gilt, hält sich das Geschäft – sicher aus Werbungsgründen – offen.

Und noch eine Sache, die du für deinen Shopping-Trip wissen solltest: die Öffnungszeiten des Einkaufszentrums. Von Montag bis Samstag kannst du hier ab 10 Uhr bis 20 Uhr am Abend nach Lust und Laune shoppen. Am Sonntag haben die Geschäfte selbstverständlich geschlossen. Außer natürlich an den verkaufsoffenen Sonntagen. Der Nächste steht zum Beispiel am 27. Oktober 2024 an.