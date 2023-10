Limbecker Platz in Essen: Shopping-Fans jubeln über besonderes Angebot – „Toll“

Bei diesem Angebot im Limbecker Platz werden wohl viele Besucher die Ohren spitzen. Bei dem Angebot kommen nicht nur alle begeisterten Shopping-Fans auf ihre Kosten, sondern vor allem auch die Menschen, die gerne selbst etwas kreativ werden und Sachen gestalten wollen.

All diejenigen, die sich angesprochen fühlen, sollten sich deshalb unbedingt die nachfolgenden Termine notieren.

Limbecker Platz in Essen: Verkaufsoffener Sonntag steht an

Wie der Limbecker Platz jetzt bekannt gegeben hat, wird die beliebte Shopping-Mall nächste Woche jeden Tag für euch da sein. Das bedeutet, dass es am Sonntag (29. Oktober) von 13 bis 18 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag geben wird. Allerdings soll das kein ganz gewöhnlicher verkaufsoffener Sonntag werden – man will ihn mit einem speziellen Programm verbinden.

Denn von Donnerstag (26. Oktober) bis zum Sonntag (29. Oktober) findet im Limbecker Platz ein Modecamp statt. Damit sich die Besucher ein besseres Bild davon machen können, teilt der Limbecker Platz mit: „Gestalte in unserem Modecamp aus ausrangierten oder neuen Lieblingsteilen originelle Einzelstücke – z. B. mit Gullideckel oder Lötkolben.“

Daher werden folgende Termine als Workshops im Untergeschoss am Brunnen angeboten. Donnerstag (26. Oktober) und Freitag (27. Oktober) von 10 bis 14 Uhr und 15 bis 20 Uhr. Samstag (28. Oktober) von 10 bis 14 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Und an dem verkaufsoffenen Sonntag (29. Oktober) von 13 bis 18 Uhr.

„Danke für die tolle Info“, freut sich eine Besucherin, wohingegen ein anderer Besucher nur eine Frage im Kopf hat: „Läuft auch der Limbär wieder rum?“

Essen: Weitere Termine für verkaufsoffene Sonntage

Die nachstehenden Sonntage sollen in den jeweiligen Stadtteilen ebenfalls verkaufsoffen sein und finden in Zusammenhang mit den genannten Veranstaltungen statt:

Sonntag (29. Oktober) in der Innenstadt bei der Eröffnung der Essener Lichtwochen und in Kettwig beim 17. Kürbisfest.

Sonntag (5. November) in Steele wegen der Eröffnung des dortigen Weihnachtsmarktes.

Sonntag (3. Dezember) in Borbeck beim Einschalten der Borbecker Lichtwochen, in Werden wegen des Werdener Weihnachtsmarktes, in Altenessen wegen des dortigen Adventmarktes, in Kettwig beim Weihnachtsdorf und in Steele wegen des Weihnachtsmarktes.

Sonntag (17. Dezember) in der Innenstadt wegen des Internationalen Weihnachtsmarktes und in Rüttenscheid wegen des Wintermarktes.