Essen Original, Anti-AfD-Demo & Co. – Autofahrern droht Chaos am Muttertag

Ausgerechnet am Muttertag (11. Mai) droht ein regelrechtes Verkehrschaos auf den Straßen von Essen. Es finden nämlich gleich mehrere Veranstaltungen statt, die dafür sorgen, dass es auf den Straßen richtig voll wird.

Seit Freitag (9. Mai) findet in Essen das größte Stadtfest des Jahres statt, das regelmäßig große Besuchermengen anzieht. Am Muttertag feiert „Essen Original“ nicht nur sein großes Finale, sondern zum Abschluss tritt auch noch der britische Popsänger Tom Gregory auf. Seine Songs (z.B. „River“) laufen regelmäßig im Radio – entsprechend viele Fans werden am Sonntag ins Ruhrgebiet pilgern.

Anti-AfD Demo führt zum Hauptbahnhof

Aber neben „Essen Original“ gibt es am Sonntag noch eine weitere Veranstaltung, die für ordentliche Verkehrseinschränkungen sorgen wird. Das Bündnis „Zusammen gegen Rechts“ hat nämlich am Muttertag zu einer Demo aufgerufen, die ganz in der Nähe des Stadtfestes entlanglaufen wird.

Hintergrund der Demonstration ist, dass die komplette AfD vom Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft wurde. Wegen eines Gerichtsverfahrens hat der Verfassungsschutz die Einstufung vorerst wieder zurückgezogen, jedoch stehen die Anschuldigungen weiterhin im Raum (mehr dazu erfährt man hier >>>).

Daher hat das Bündnis „Zusammen gegen Rechts“ zu einer Demonstration in Essen aufgerufen – verbunden mit einer klaren Forderung, wie es auf Instagram heißt: „AfD-Verbot Jetzt“. Die Demonstration beginnt um 14 in der „Grünen Mitte“ am Limbecker Platz. Wie die „WAZ“ berichtet, verläuft die Route der Demo voraussichtlich über die Hindenburgstraße bis zum Bahndamm. Dann biegt sie links in die Kruppstraße ein und führt schlussendlich zum Hauptbahnhof. Wegen der Demonstration werden einige wichtige Kreuzungen gesperrt sein, wie etwa die Hindenburg-, Krupp-, Friedrich- und Bismarckstraße.

Muttertag in Essen: Sperrungen, Stau und verkaufsoffener Sonntag

Zusätzlich findet am Sonntag auch noch der verkaufsoffene Sonntag in Essen statt, weswegen viele Shopping-Fans in die Stadt strömen werden. Es ist also zu erwarten, dass es auf der B224 und auf der Segerothstraße richtig voll wird.

Wer das Verkehrschaos am Muttertag vermeiden möchte, denkt vielleicht, der Zug wäre die bessere Alternative. Aber auch am Essen Hauptbahnhof ist mit großen Menschenmassen zu rechnen. Wer mehr darüber und die angekündigte Demonstration erfahren möchte, erfährt dies in dem Artikel der „WAZ“ >>>