Limbecker Platz in Essen: Deichmann mit neuem Angebot – es ist einmalig

Essen. Deichmann hat eine neue Idee!

Die setzt Deichmann bald auch im Limbecker Platz in Essen um. Und das Essener Unternehmen hat noch viel vor.

Limbecker-Platz in Essen: Deichmann setzt auf ein einzigartiges System in der Branche. Foto: André Hirtz / FUNKE Fotoservices

Limbecker Platz in Essen: Neues Deichmann-Angebot – es ist einzigartig

So will Deichmann zukünftig im Limbecker Platz in Essen auf ein kontaktloses „Click&Collect“-Modell setzen. Das haben bereits viele Unternehmen während der Corona-Pandemie erprobt.

Das Neue: Der Essener-Schuhkonzern baut auf automatische Abholstationen. Und das ist in der Branche bislang einzigartig. Die erste hat Deichmann bereits in der Filiale in Mülheim-Dümpten eingeweiht. Dann geht es im Limbecker Platz in Essen weiter.

Deichmann startet in Mülheim ein Pilotprojekt. Foto: Ruediger Fessel / Deichmann

Das ist Deichmann:

größte Handelskette für Schuhe in Europa

wurde 1913 von Heinrich Deichmann im Essener Stadtteil Borbeck gegründet

hat seinen Hauptsitz bis heute in Essen

machte 2019 rund 6,5 Milliarden Euro Umsatz

heißt in der Schweiz „Dosenbach“ und in den Niederlanden „van Haren“

zur Unternehmensgruppe gehören auch die Schuhhändler „Roland“ und „MyShoes“

„Weitere Standorte werden bald folgen“, kündigte Samuel Deichmann, Sohn von Unternehmenschef Heinrich Deichmann im Sozialen Netzwerk LinkedIn an.

Limbecker Platz in Essen: So funktioniert die Abholstation von Deichmann

Sind die Abholstationen einmal da, sollst du deine bestellten Schuhe künftig auch außerhalb der Öffnungszeiten abholen können.

Und so geht's: Du bestellst deine Schuhe online. Sobald die Ware in der Abholstation angekommen ist, erhältst du einen sechsstelligen Code.

Den Pin gibst du dann an der Abholstation über ein Tastenfeld ein. Und so kommst du zu jeder Tages- und Nachtzeit an deine Ware. Eben genau wie bei DHL-Paketen, die du an eine Packstation hast liefern lassen. Ein Service, der bei Paket-Kunden sehr gut ankommt und deshalb schrittweise ausgebaut wird.

So gab es 2019 in Deutschland noch 4.400 Packstationen. Heute sind es bereits 8.500. Bis 2023 plant DHL die Zahl auf 12.000 hochzuschrauben. (ak)

