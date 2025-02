Limbecker Platz in Essen: Räuber-Trio bringt Rossmann um Riesen-Summe – Polizei jagt SIE

Im Sommer des letzten Jahres betrat eine Gruppe junger Erwachsener den Rossmann im Limbecker Platz und stahl Waren im Wert eines vierstelligen Betrags. Einer der Diebe konnte erwischt werden, jedoch sucht die Polizei Essen immer noch seine beiden Komplizinnen.

Die Gruppe von drei jungen Erwachsenen betrat am 1. Juni gegen 19:00 Uhr den Rossmann im Limbecker Platz und packte eine große Menge Waren in zwei große Einkaufskörbe. Als die Gruppe dann plötzlich das Geschäft mit den vollen Einkaufskörben verließ, ohne für die Waren zu bezahlen, reagierte der Ladendetektiv des Geschäfts sofort.

Limbecker Platz in Essen: Beide Frauen flohen mit dem Diebesgut

Er konnte einen der drei Tatverdächtigen festnehmen. Es handelt sich um einen 21-jährigen kroatischen Staatsbürger aus Recklinghausen. Als die beiden Frauen merkten, dass ihr Komplize geschnappt wurde, flohen sie sofort mit dem Diebesgut aus dem Limbecker Platz.

Auch wenn eine der Tatverdächtigen erwischt werden konnte, sucht die Polizei Essen weiterhin seine zwei Komplizinnen, die Waren im vierstelligen Wert gestohlen haben. Die beiden Frauen wurden bei ihrer Tat von einer Überwachungskamera des Rossmann im Limbecker Platz aufgenommen. Mithilfe von Bildern dieser Kamera versucht die Polizei Essen jetzt, die beiden Frauen ausfindig zu machen.

In der ersten Täterbeschreibung spricht die Polizei Essen von einer untersetzten Frau mit dunklen Haaren. Zum Tatzeitpunkt trug sie ein weißes Oberteil und eine weiße Hose. Sie war stark geschminkt und hatte gemachte Augenbrauen.

Polizei Essen bittet um Unterstützung

Die zweite Tatverdächtige wird von der Polizei auf ungefähr 25 bis 30 Jahre alt geschätzt. Sie ist eine schlanke Frau mit schwarzen Haaren. Zum Tatzeitpunkt hatte sie ebenfalls ein weißes Oberteil an, mit einer weißen Jacke und einer schwarzen Hose.

Wenn du also Hinweise zu den beiden möglichen Tatverdächtigen hast oder vielleicht sogar ihren Aufenthaltsort kennst, melde dich bitte bei der Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de.