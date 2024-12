Lidl in Essen öffnet nicht nur Silvester – HIER wirst du auch Neujahr fündig

So langsam neigt sich das Jahr 2024 dem Ende entgegen. Gerade vor dem Jahreswechsel, also vor Silvester und Neujahr, decken sich viele Menschen bei Supermärkten und Discountern wie Lidl nochmal ein. Ob es jetzt Raclette, Sekt zum Anstoßen oder einfach nur Feuerwerkskörper sind: Bei Lidl und anderen Märkten herrscht nach Weihnachten Hochbetrieb!

Wer also Zeit hat, sollte die Einkäufe vor dem großen Ansturm erledigen. Zwar liegt der 31. Dezember 2024 auf einem Dienstag, sodass noch der Montag (30. Dezember) zur Verfügung steht – doch es ist naheliegend, dass die Märkte nach dem Wochenende und vor Silvester nochmal rappelvoll werden. Denn die meisten Discounter und Supermärkte dürfen weder sonntags noch feiertags öffnen. Für eine Lidl-Filiale in Essen aber gibt es eine Sonderregelung!

Lidl in Essen öffnet Silvester und Neujahr

Dabei verbietet es das Ladenöffnungsgesetz NRW, dass Einzelhändler an Sonn- und Feiertagen eigentlich ihre Geschäfte betreiben. Mit Ausnahmen, denn unter Paragraf 9 der Verordnung heißt es: „Verkaufsstellen auf Flughäfen und auf Personenbahnhöfen des Schienenverkehrs dürfen an Sonn- und Feiertagen für den Verkauf von Reisebedarf während des ganzen Tages geöffnet sein.“

Die Lidl-Filiale am Hauptbahnhof Essen darf also nicht nur an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen öffnen, sondern auch zum Jahreswechsel. Der simple Grund: Reisende sollen sich mit Produkten des täglichen Bedarfs eindecken können. An Silvester ist die Filiale zwischen 6 Uhr und 16 Uhr geöffnet. Auch im vergangenen Jahr war schon um 16 Uhr Schluss, damit das Personal das Jahr in Ruhe ausklingen lassen können.

Lidl-Öffnungszeiten an Neujahr in Essen

Unabhängig davon, wie lange der Lidl geöffnet hat: Das Angebot sollte auch Kunden anlocken, die noch schnell letzte fehlende Produkte kaufen wollen. Während aber die allermeisten am Neujahrstag erstmal ausschlafen können, muss die Frühschicht bei Lidl am Mittwoch (1. Januar) schon wieder um 9 Uhr auf der Matte stehen. Dann versorgen sie Reisende bis 20 Uhr mit dem Nötigsten.