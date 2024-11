Ikea in Essen: Paukenschlag! DAMIT hat niemand mehr gerechnet

Jetzt also doch! Ikea hat beinahe vergessene Pläne wieder aus der Schublade geholt, die bald Konsequenzen für die Kunden in Essen haben dürften.

Denn auf lange Sicht soll der Standort an der Altendorfer Straße im Zentrum der Ruhrgebietsstadt schließen. Dafür möchte Ikea an anderer Stelle ein neues Möbelhaus in Essen errichten.

Ikea in Essen macht es offiziell

Die Pläne für den Ikea-Neubau sind alt, sehr alt um genau zu sein (mehr dazu hier >>>). Schon vor Jahren hatte der schwedische Möbelriese den Neubau eines klassischen Einrichtungshauses an der Bottroper Straße ins Auge gefasst. Doch dann änderte Ikea plötzlich seine Meinung. Man wollte eher auf innerstädtische, kleinere Showrooms setzen als auf die ganz großen Häuser.

Die wirtschaftlichen Unsicherheiten zu Pandemie-Zeiten dürften bei der Entscheidung, die Pläne für den Ikea-Neubau nicht weiter voranzutreiben, eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben. Doch jetzt der plötzliche Sinneswandel: Das rund neun Hektar große bereits von Ikea gekaufte Areal im Essener Krupp-Gürtel will der schwedische Konzern nun doch für einen Neubau nutzen.

So weit sind die Ikea-Planungen in Essen

Essen sei ein wichtiger Standort für Ikea, begründet Walter Kadnar, Geschäftsführer von Ikea in Deutschland den Schritt zur Neuaufnahme der Pläne im Ruhrgebiet: „Neben unserer digitalen Weiterentwicklung und unseren innerstädtischen Formaten bleiben die Ikea Einrichtungshäuser ein entscheidender Baustein unseres Omnichannel Angebots.“ Man stehe derzeit im Dialog mit verschiedenen Ämtern der Stadt Essen, um bald in die intensive Planungsphase einsteigen zu können.

Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen begrüßt die Pläne: „Als IKEA vor über 30 Jahren sein Haus in Essen eröffnet hat, war der Andrang groß. Seitdem ist die Adresse in unmittelbarer Nähe zu unserer Innenstadt nicht nur bei Essenerinnen und Essenern sehr gefragt.“ Die Stadtverwaltung begrüße vor allem, dass bei den Planungen nicht nur Nachhaltigkeit und Mobilität miteinbezogen werde, sondern auch eine Nachnutzung des bisherigen Standorts an der Altendorfer Straße, der bis zur Neueröffnung bestehen bleiben soll.