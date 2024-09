Hund stirbt im Tierheim Essen – Pflegern bricht es das Herz!

Wenn Hund, Katze und Co. die Tierheime in NRW wieder verlassen, ist das für die Mitarbeiter in der Regel ein Grund zur großen Freude. Denn dann wurde meist ein neues Für-Immer-Zuhause für die Tiere gefunden.

Anders sieht es jetzt aber leider bei Hund Sher im Tierheim Essen aus. Am Freitag (20. September) verkündete es die traurige Nachricht, dass die Hündin verstorben ist. Den Tier-Pflegern bricht es das Herz.

Hund stirbt nach Jahren im Tierheim Essen

„Nicht gestorben, nur vorangegangen“, so titelt jetzt das Tierheim Essen seinen emotionalen Beitrag. Geteilt hatte es dazu ein Bild der Hündin, die am 16. Juni 2018 geboren wurde und am Freitag verstarb. Gerade mal 6 Jahre wurde Sher alt.

Im Tierheim Essen zählte die Vierbeinerin schon zu den alteingesessenen Kandidaten – zum großen Bedauern der Mitarbeiter. „Sher, wir durften dich viele Jahre begleiten. Du hast Interessenten kommen und gehen gesehen, leider sind sie immer wieder ohne dich gegangen.“ Nur die Tier-Pfleger, die sich der Hündin annahmen und sie regelmäßig ausführten, konnten ihr gebrochenes Herz wohl noch zusammenhalten.

Tierfans in Trauer! „Du meine Güte“

Dass sie Sher niemals vergessen werden, ist gewiss. Doch auch Hunde-Fans geht die Nachricht unter die Haut. „Mach’s gut Kleiner“, „Gute Reise du wunderschönes Wesen“ oder „R.I.P du wunderschöne Sher“ – Kommentare wie diese dürften auch den Tier-Pflegern ein wenig Trost spenden.

Eine Tier-Freundin kann ihr Entsetzen über den Tod des Hundes auf Facebook aber auch kaum verbergen. „Nur 6 Jahre? Du meine Güte. Rest in Peace.“ Auch eine andere ist ob des Alters der Hündin entsetzt: „Nur 6 Jahre ist der kleine Schatz geworden.“ Bleibt zu hoffen, dass auch das Tierheim Essen Frieden findet und den Tod der Hündin gut verkraftet.