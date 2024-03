Hund in Essen eiskalt von Herrchen zurückgelassen – wenig später folgt das böse Erwachen

Wie kaltherzig muss man sein, um seinen Hund zurückzulassen? Diese Frage stellen sich Tierliebhaber immer wieder, wenn sie die Meldungen von ausgesetzten Tieren auf den Facebook-Seiten der verschiedenen Tierheime sehen. So auch zuletzt wieder vom Tierheim in Essen.

Aber dass jemand seinen Hund einfach vergisst, das kann wirklich kaum einer verstehen. Doch soll genau das jüngst in Essen passiert sein.

Halter lässt Hund in Essen zurück

„Wenn einer eine Reise tut und den Hund vergisst. Ihr glaubt, das gibt es nicht, doch so etwas gibt es.“ Auf Facebook teilt das Tierheim Essen die Geschichte vom „netten Rüden Chase“. Der kleine Mann wurde in Essen gefunden – „anscheinend vergessen“. Und dann war das arme Tier noch nicht einmal gekennzeichnet, so dass niemand den Besitzer ausfindig machen konnte.

Erst mehrere Tage später meldete sich plötzlich ein Mann, der seinen Hund sucht. „Nach einigem Hin und Her konnten wir bestätigen, dass sein Hund Chase bei uns ist“, freute sich das Tierheim zunächst, endlich den Halter gefunden zu haben. Doch sollte sich gleich darauf das nächste Problem ergeben.

Hunde-Halter fährt ohne Tier weg

Und zwar konnte der Halter nicht kommen, um sein Tier abzuholen. „Bedauerlicherweise saß der Besitzer bereits im Zug nach Leipzig“, erzählt das Tierheim weiter. „Wir schauen dann einmal, wann Chase wieder nach Leipzig reisen kann“, zeigen sich die Mitarbeiter hoffnungsvoll, Chase bald wieder nach Hause bringen zu können.

In den Kommentaren finden Tierfreunde allerdings deutlich härtere Worte. Wie man seinen Hund vergessen kann, das ist den Nutzern gelinde gesagt „echt ein Rätsel“. So schreibt eine Nutzerin: „Ich wäre nie und nimmer freiwillig ohne mein Tier los und hätte dann auch spätestens nach der Fundmeldung die Reiserichtung geändert.“

Da kann ihr eine andere nur zustimmen: „Wie kann man denn nach ein paar Tagen erst merken, dass sein Hund weg ist? Ich hätte kein gutes Gefühl dabei, ihm den Hund zurückzugeben.“