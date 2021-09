Nutella Artikel: Der, die oder das Nutella?! So lautet die Antwort von Ferrero

Heißt es nun der, die oder das Nutella? Welches „Geschlecht“ hat der Brotaufstrich? Diese Diskussion gehört wohl zu einer der meistgeführten in Deutschland.

Jeder kennt wohl diese Situation: Du sitzt auf Frühstückstisch bei einer anderen Familie und möchtest du Nutella haben. Wie selbstverständlich nutzt du einen der drei Artikel. Und schon wirft jemand am Tisch ein, dass ein anderer Artikel verwendet werden muss. Doch gibt es eigentlich den „richtigen“ Artikel für den Brotaufstrich? Nutella-Hersteller Ferrero hat sich nun zu der großen Frage geäußert.

Richtiger Nutella Artikel: Der, die oder das Nutella?!

Die Aussage „Deutsche Sprache, schwere Sprache“ trifft wohl selten so gut zu, wie bei der Frage, ob der, die oder das als Artikel vor Nutella gehört. Man könnte das Ganze natürlich umschiffen, indem man einfach Haselnuss-Schoko-Creme oder Nuss-Nougat-Brotaufstrich zu Nutella sagt. In diesem Fall wäre es die Haselnuss-Schoko-Creme beziehungsweise der Nuss-Nougat-Brotaufstrich. Doch wer möchte das schon?

Infos zu Nutella:

Nutella ist eine Nuss-Nougat-Creme des italienischen Herstellers Ferrero

Sie besteht aus Zucker, Palmöl, gerösteten Haselnüssen, Milchpulver, Kakao, Sojalecithin und Vanillin

Der Brotaufstrich wurde im Jahr 1940 entwickelt

Nutella gibt es in Deutschland seit 1965

Und so sind in Deutschland alle drei Vvarianten vertreten. Doch warum gibt es dieses Problem überhaupt? Nutella ist kein dDeutsches Wort. Es handelt sich um einen Produktnamen, der ein Fantasiewort beziehungsweise ein Fremdwort ist. Er wurde aus den Worten „nut“ (Nuss) und „ella“ (italienische, weibliche Verkleinerungsform) zusammengesetzt. Als Fantasiewort, welches aus einer Fremdsprache stammt, hat es keinen festgelegten Artikel. Da es sich bei „ella“ um eine weibliche Verkleinerungsform handelt, könnte es auf den Artikel „die“ für die Schoko-Creme hindeuten.

Der, die oder das Nutella?! DAS sagt Ferrero zu der ewigen Diskussion

Wenn die Deutschen sich schon nicht auf der, die oder das Nutella einigen können, wie bezeichnen dann die Mitarbeiter des Nutella-Herstellers Ferrero den Brotaufstrich. „Wir selbst geben keinen Artikel“, sagt die Mitarbeiterin der Ferrero-Pressestelle. „Wir sagen nur Nutella.“

Auch wenn es schwer zu glauben scheint, dass die Ferrero-Mitarbeiter zu dem Brotaufstrich einfach nur Nutella sagen, ist das doch immerhin eine Antwort. Vermutlich will man bei Ferrero genau diese Diskussion um den Artikel des Wortes beibehalten, um den Mythos nicht zu zerstören.

Der, die oder das Nutella?! Kann der Duden helfen?

Der Lösung auf die Frage, ob es nun der, die oder das Nutella heißen muss, bringt uns das aber nicht weiter. Doch wenn es um Sprache oder Grammatik geht, gibt es in Deutschland eine Institution, welche oft herangezogen wird: den Duden. Vielleicht kann der Duden auch in dieser Frage für Aufklärung sorgen?

Doch bei einem Blick in auf die Website bringt schnell Ernüchterung. Tippt man dort das Fantasiewort Nutella in die Suchmaske erhält man kein Ergebnis. Ein Blick in den Duden verrät allerdings, dass dort der, die und das als mögliche Artikel für Nutella aufgeführt sind. Auch der Duden kann also bei der Frage nach dem Artikel vor dem Nuss-Schoko-Brotaufstrich nicht weiterhelfen.

Scheint ganz so als sollte diese Grammatik-Frage nach dem Artikel vor der beliebten Schoko-Creme für immer unbeantwortet bleiben. Doch was sagst du zu dem Brotaufstrich? Verrate es uns in der Umfrage, damit das endlich demokratisch geklärt werden kann. Der Autor dieses Artikels sagt übrigens ausdrücklich DIE Nutella. Und sind wir mal ehrlich, am Ende zählt doch nur der Geschmack – egal ob man der, die oder das Nutella sagt.