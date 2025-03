Grugapark in Essen macht es offiziell – jetzt geht es los

Die Sommersaison im Grugapark in Essen startet! Ab Montag (31. März) lockt der grüne Park in der Ruhrgebiets-Metropole wieder raus zu einem Spaziergang – oder mehr. Alles blüht und gedeiht und auch einige bekannte Highlights kehren zurück.

Der Grugapark in Essen stellt nun sein Programm für die Saison vor und zeigt, was sich hier zuletzt so alles getan hat. Außerdem gibt es eine Vorschau auf die kommenden Veranstaltungen. Da ist auch die ein oder andere Überraschung dabei.

Grugapark Essen läutet Sommersaison ein

Vergissmeinnicht, Krokusse, Narzissen, Tulpen, Kamelien – sie alle blühen und begrüßen dich zur Sommersaison im Grugapark. Ein besonderes Highlight sind aktuell die Magnolien und Kirschen, die bereits in voller Blüte stehen. Und bald entstehen hier noch eine Wildblumenwiese und zwei Dufterlebnisgärten.

Und das nächste Highlight folgt sogleich. Ab dem 1. April können Besucher wieder mit der Grugabahn durch den Park fahren und auch das Kleintiergehege und der historische Bauernhof öffnen. Das Ponyreiten ist ebenfalls wieder zurück. Ab dem 5. April können sich Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren in Begleitung eines Erwachsenen auf dem Verkehrsspielplatz austoben und spielend Radfahren sowie geltende Verkehrsregeln lernen.

Grugapark Essen: Das sind die Highlights 2025

Zudem erwartet Besucher eine ganze Reihe frisch eingetroffener tierischer Bewohner in der Vogelfreiluftanlage. Über 30 Vögel sind dort eingezogen, darunter Flamingos, verschiedene Reiherarten und Europäische Löffler.

Aber jetzt zu den anstehenden Veranstaltungen. Zum Beispiel werden die „Parkvibes“ ihr Comeback feiern. Zum zweiten Mal finden das Festival mit Live-Musik und Food-Trucks im Sommer statt. Das sind weitere Highlights, die dich in diesem Jahr im Park erwarten:

Pflanzenraritäten-Märkte am 26. & 27. April, 5. & 6. Juli und 13. & 14. September

Grugalauf am 8. Mai

„30 Jahre Schule Natur” am 10. Mai

Tieraktionstag am 29. Mai (u.a. mit einer Greifvogel-Show)

“Gruga-Liga” am 12. Juli (Pokémon-Aktionstag)

Weltkindertag am 20. September

“Essen erntet” vom 2. bis 5. Oktober

Das und noch viel mehr erwartet dich im Grugapark in Essen.