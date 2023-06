Grugabad in Essen musste plötzlich Schwimmbecken sperren – „Oh nein“

Endlich Sonne satt! In den letzten Tagen sind viele Badegäste im Grugabad Essen voll auf ihre Kosten gekommen. Nachdem der Mai wetterbedingt über weite Strecken nur hartgesottene Wasserratten in das Essener Freibad gelockt hatte, sollte sich das Blatt mit den steigenden Temperaturen zuletzt ändern.

Aber ausgerechnet jetzt ereilte die Fans des Grugabads eine bittere Kunde. Denn gleich zwei Becken des beliebten Freizeitbads am Grugapark mussten am Montag (5. Juni) geschlossen werden.

Essen: Schwimmbecken im Grugabad gesperrt – aus diesem Grund

„Aus organisatorischen Gründen sind ab Montag, 5. Juni das Sprung- und Nichtschwimmerbecken bis auf weiteres geschlossen“, teilten die Verantwortlichen auf der Facebook-Seite des Essener Grugabads am Wochenende mit und sorgten damit für lange Gesichter: „Oh nein“, platzte es aus einer Essenerin heraus.

Über die genauen Gründe herrschte zunächst Ungewissheit. Badegäste spekulierten sofort über Personalmangel unter Bademeistern, mit dem nicht nur die Essener Bäder zuletzt gehadert hatten (mehr hier). „Nee, das kann es nicht sein. Ich war mit meinem Sohn letzte Woche zwei Mal dort und es waren genug Bademeister dort“, entgegnete eine Besucherin. Doch die Lage habe sich spontan geändert, wie Stadt-Sprecher Burkhard Leise gegenüber DER WESTEN bestätigte. Es habe kurzfristige Ausfälle beim Fachpersonal und in der Wasseraufsicht gegeben.

Becken im Essener Grugabad wieder geöffnet

Doch mittlerweile ist eine Lösung gefunden worden. Durch eine vereinbarte Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) konnten Saisonkräfte angeheuert werden. Dadurch können die beiden geschlossenen Becken im Grugabad schon am Dienstag (6. Juni) wieder öffnen. Die Suche nach personeller Unterstützung laufe derweil weiter, teilte die Stadt Essen mit.

Zuletzt hatte die Stadt verkündet, dass am Donnerstag (8. Juni) das Oststadtbad in Freisenbruch in die Saison starten sollte. Durch die Kooperation mit dem DRK sei die Saisoneröffnung nicht gefährdet, heißt es von Seiten der Stadt. Das Bad werde an Fronleichnam von 10 bis 18 Uhr geöffnet. An Wochentagen öffne das Freibad Oststadt bereits um 6.30 Uhr.